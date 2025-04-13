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Beyoğlu'nda bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 13.04.2025 18:58 Güncelleme: 13.04.2025 18:59
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Beyoğlu’nda bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Beyoğlu'nda bir binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler binada mahsur kalanların olması ihtimaline karşı araştırma yapıyor.

İstanbul Beyoğlu'nda bir binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler binada mahsur kalanların olması ihtimaline karşı araştırma yapıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Beyoğlu’nda bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi Beyoğlu’nda bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi Beyoğlu’nda bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi
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