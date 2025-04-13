Antalya Diplomasi Forumu kapanış programı! Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu'nun kapanış programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Bölgemizdeki acıları dindirmek için diplomasinin gücünü vurguladık.

ADF kapsamında çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdik

Filistin'de akan kanın durması için elimizden geleni yapacağız.

Filistin'in sesi olmada kararlıyız.

Kritik konularda arabuluculuk üstlenmeye devam ediyoruz.

Suriye'ye tehditlerin karşısındayız. İstikrara karşı tehditlerle mücadelemiz sürecek"

A HABER SORDU! BAŞKAN ERDOĞAN SURİYE'YE GİDECEK Mİ?

A Haber muhabiri Murat Sekban, Bakan Fidan'a "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı. Kendisinin iki aylık aranın ardından 2.'nci ziyareti oldu. Sayın Cumhurbaşkanı ile de görüşme gerçekleştirdiler. Sayın Cumhurbaşkanının önümüzdeki süreçte Suriye'yi ziyareti söz konusu mudur? Ve buna ilişkin bir takvim var mıdır?" şeklinde soru yöneltti.

Bakan Fidan, A Haber muhabiri Sekban'ın sorusuna şu yanıtı verdi:

Cumhurbaşkanımızın genel itibariyle böyle bir niyeti mevcut. Biz uygun şartlar tarih ve zemin üzerinde çalışıyoruz. Bu gerçekleştiği zaman kendileri de Suriye'yi ziyaret etmek istiyorlar.