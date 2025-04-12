Antalya için gurur günü! Açılış Başkan Erdoğan’dan

"İLK 3 AYDA YOLCU SAYIMIZ 45 MİLYON 175 BİN 946'YA ULAŞTI"

Uçak pistlerinin bir ülkenin ekonomisi için olmazsa olmaz olduğunu dile getiren Uraloğlu, yaptıkları yatırımlarla 2002 yılındaki 149 kilometrelik pist uzunluğuna 73,5 kilometre daha ekleyerek 222,5 kilometreye yükselttiklerini kaydetti.

Uraloğlu, aktif havalimanı sayısını da Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarının da açılmasıyla 58'den 60'a çıkaracaklarını, depremden etkilenen Malatya Havalimanı'na yeni terminal binası yaptıklarını, yeni Trabzon Havalimanı ile ilgili de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Havalimanı sayısındaki artışın bilet satışlarına da yansıdığına işaret eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hava yolu yolcu sayımızın 2002 yılından itibaren Kovid-19 salgınının etkilerini yaşadığımız 2020 yılına kadar havacılık sektörümüzün gelişmesine paralel olarak düzenli arttığını gözlemliyoruz. Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020-2021 yıllarında bir düşüş söz konusu. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında 214 milyonun üstünde yolcu taşıyarak tüm zamanların rekorunu kırmış olduk. 2024 yılında da bu sayının üzerine çıkarak 230 milyon yolcu ile rekorumuzu tazeledik. 2002 yılından bu yana yaklaşık 3 milyar biletli yolcuya ülkemiz havalimanlarında hizmet sunuldu. Bu yıl yolcu sayısının daha da artacağını ve yaklaşık 240 milyon yolcu taşıyacağımızı öngörüyoruz. Bu yılın ilk 3 aylık döneminde hava yolu ile seyahat eden yolcu sayımız 45 milyon 175 bin 946'ya ulaştı. Bu sayı geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 44 milyondu."