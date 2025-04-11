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Diplomasinin kalbi Antalya! Başkan Erdoğan'dan Diplomasi Forumu'nda önemli mesajlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.04.2025 15:45 Güncelleme: 11.04.2025 15:54
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Diplomasinin kalbi Antalya! Başkan Erdoğan’dan Diplomasi Forumu’nda önemli mesajlar

Önemli organizasyonlarla dünya liderlerini ağırlayan Antalya, Diplomasi Forumu'na dördüncü kez ev sahipliği yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor.

Önemli organizasyonlarla dünya liderlerini ağırlayan Antalya, Diplomasi Forumu'na dördüncü kez ev sahipliği yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor.

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BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Uluslararası toplum yetersiz kalıyor. Tercihimiz çatışma değil diyalog. Antalya'da barış mesajı veriyoruz.

Biz bu coğrafyanın sahipleriyiz. Nice asırlar burada olacağız.

Ayrıntılar geliyor...

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Diplomasinin kalbi Antalya! Başkan Erdoğan’dan Diplomasi Forumu’nda önemli mesajlar Diplomasinin kalbi Antalya! Başkan Erdoğan’dan Diplomasi Forumu’nda önemli mesajlar Diplomasinin kalbi Antalya! Başkan Erdoğan’dan Diplomasi Forumu’nda önemli mesajlar
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