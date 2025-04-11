Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit etmişti! Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün hakim karşısına çıkacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Bürosu, Akın Gürlek ve ailesini hedef alan Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'Tehdit' ve 'Terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı. İmamoğlu bugün Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle hakim karşısına çıkacak.
Geçtiğimiz günlerde eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu CHP Gençlik Kolları Başkan'ı Cem Aydın'a başlatılan soruşturma sonrası katıldığı panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili skandal ifadeler kullanmıştı.
"EVLATLARININ KAPISINA KİMSE DAYANMASIN"
İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i ve ailesini hedef alarak "Senin amacın milletin gözünü korkutmak. Başsavcı sana söylüyorum. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın" demişti.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Bürosu, Akın Gürlek ve ailesini hedef alan Ekrem İmamoğlu hakkında "Tehdit" ve "Terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı.
İMAMOĞLU BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Ekrem İmamoğlu bu soruşturma kapsamında bugün saat 09:00'da İstanbul Adliye'sine gelerek savcılığa ifade verecek.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek "mağdur" sıfatıyla yer alıyor.
İddianamede, İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadelerde suç içerikli ifadeler olduğunun tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı kaydediliyor.
Gürlek'in terör örgütlerinin çeşitli basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında açık kimlik bilgileri ve fotoğrafının yayımlanarak tehdit edildiğine dikkati çekilen iddianamede, İmamoğlu'nun söz konusu konuşmasıyla Gürlek'i hedef göstererek, "terörle mücadelede yer almış kişileri hedef gösterme" suçunu işlediği ifade ediliyor.
İddianamede, İmamoğlu'nun aleni şekilde kullandığı söylemlerin, kamu görevini sürdüren mağdur Akın Gürlek'i küçük düşürmeye yönelik ve küçültücü ifade niteliğinde olduğu vurgulandı. Söz konusu ifadenin düşünceyi açıklama sınırlarını aştığına, suça konu ibare ve konuşmanın da ayrıca bir bütün halinde kişinin saygınlığına zarar vermeyi amaçladığına ve görüş açıklama niteliğinde bulunmadığına, eylemin ifade hürriyeti bağlamında hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığına işaret ediliyor.
İmamoğlu'nun konuşmasında Başsavcı Gürlek ve aile yakınlarının hedef alındığı, zarara veya kötülüğe uğratılacağını içeren ifadeler kullanıldığı aktarılan iddianamede, "Fiilin mağdur üzerinde korku yaratabilmesi açısından sonuç almaya objektif olarak elverişli, yeterli ve uygun olduğu, bu haliyle şüphelinin tehdit suçunu işlediği anlaşılmıştır." değerlendirmesi yer alıyor.
İki olay bir arada değerlendirildiğinde Ekrem İmamoğlu'nun görevinin getirdiği konumu ve nüfuzunu basın önünde aleni olacak şekilde kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı ve mensubu olduğu parti lehine etkilemeyi amaçladığının değerlendirildiği belirtiliyor.
İddianamede, İmamoğlu'nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
İmamoğlu hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin uygulanması talep ediliyor.
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