CANLI | Antalya Diplomasi Forumu’nda Başkan Erdoğan rüzgarı! Dünya liderleriyle bir araya geliyor

Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu, bugün Başkan Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşiyor. Bu yıl dördüncü kez yapılacak organizasyona 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50'den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70'i aşkın bakan katılım gösterecek. Zirveye Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da katılacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN