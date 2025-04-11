11 Nisan 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri CANLI | Antalya Diplomasi Forumu'nda Başkan Erdoğan rüzgarı! Dünya liderleriyle bir araya geliyor

CANLI | Antalya Diplomasi Forumu'nda Başkan Erdoğan rüzgarı! Dünya liderleriyle bir araya geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.04.2025 12:07 Güncelleme: 11.04.2025 12:11
ABONE OL
CANLI | Antalya Diplomasi Forumu’nda Başkan Erdoğan rüzgarı! Dünya liderleriyle bir araya geliyor

Antalya'da bu yıl dördüncü kez düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Başkan Erdoğan, burada dünya liderleriyle temaslarda bulunuyor. Başkan Erdoğan bu doğrultuda ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu, bugün Başkan Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşiyor. Bu yıl dördüncü kez yapılacak organizasyona 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50'den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70'i aşkın bakan katılım gösterecek. Zirveye Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da katılacak.

Diplomasinin kalbi Antalya’da atıyor!Diplomasinin kalbi Antalya’da atıyor! DİPLOMASİNİN KALBİ ANTALYA'DA ATIYOR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI | Antalya Diplomasi Forumu’nda Başkan Erdoğan rüzgarı! Dünya liderleriyle bir araya geliyor CANLI | Antalya Diplomasi Forumu’nda Başkan Erdoğan rüzgarı! Dünya liderleriyle bir araya geliyor CANLI | Antalya Diplomasi Forumu’nda Başkan Erdoğan rüzgarı! Dünya liderleriyle bir araya geliyor
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör