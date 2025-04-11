CANLI | Antalya Diplomasi Forumu'nda Başkan Erdoğan rüzgarı! Dünya liderleriyle bir araya geliyor
Antalya'da bu yıl dördüncü kez düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Başkan Erdoğan, burada dünya liderleriyle temaslarda bulunuyor. Başkan Erdoğan bu doğrultuda ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu, bugün Başkan Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşiyor. Bu yıl dördüncü kez yapılacak organizasyona 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50'den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70'i aşkın bakan katılım gösterecek. Zirveye Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da katılacak.