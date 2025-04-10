Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto Ankara'da! Külliye'de önemli zirve
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu resmi törenle karşılıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu resmi törenle karşılıyor.
Ayrıntılar geliyor...
GÜNDEM: BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR
Görüşmelerde, Türkiye ile Endonezya arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak olup, güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacak.
ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NA DA KATILACAK
Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun, 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde Başkan Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu'na iştirakleri de öngörülmekte.
GÜÇLÜ VE TARİHİ BAĞLAR PEKİŞİYOR
Bu ziyaret, güçlü tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu dost ve kardeş Endonezya ile ilişkilerin daha da güçlenmesine ve derinleşmesine vesile olacak.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FB-BJK derbi tarihi | Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Zeka testi: Bu resimde 11 nerede? 673 kişi denedi, 44'ü bulabildi
- Nesli tükenen ulu kurt nedir, hayata nasıl döndü? Dinazorlar canlanabilir mi? İşte CRISPR teknolojisi...
- Türk Telekom 2025 yılı güncel personel alım ilanları: İşte başvuru şartları
- Pembe ay nedir, ne anlama geliyor? 2025 Nisan ayında pembe ay ne zaman görülecek?
- Nisan ayı 50-55-60-65- KPSS puanıyla memur personel alımı: Lise, ön lisans ve lisans
- Cevdet Vural kimdir, kaç yaşında? Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına Cevdet Vural atandı
- Öztürk Emiroğlu kimdir, kaç yaşında? Yeni rektör atamaları Resmi Gazete’de yayınlandı!
- SGK girişi 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası dikkat! Tek tek açıklandı: İşte emekliye çifte maaş imkanı
- TTK kura çekimi ASİL-YEDEK isim listesi 2025 | TTK 2000 işçi alımı kura sonuç sorgulama nereden yapılır?
- Göksel Aşan kimdir? Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Göksel Aşan’ın hayatı ve kariyeri
- Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2025 Nisan ayı TCMB faiz kararı beklentisi ne yönde, indirim gelecek mi?