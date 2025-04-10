Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto Ankara’da! Külliye’de önemli zirve

Başkan Erdoğan konuğunu resmi törenle karşıladı (ahaber.com.tr)

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NA DA KATILACAK

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun, 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde Başkan Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu'na iştirakleri de öngörülmekte.

GÜÇLÜ VE TARİHİ BAĞLAR PEKİŞİYOR

Bu ziyaret, güçlü tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu dost ve kardeş Endonezya ile ilişkilerin daha da güçlenmesine ve derinleşmesine vesile olacak.