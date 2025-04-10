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Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto Ankara'da! Külliye'de önemli zirve

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.04.2025 15:58 Güncelleme: 10.04.2025 16:03
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Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto Ankara’da! Külliye’de önemli zirve

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu resmi törenle karşılıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu resmi törenle karşılıyor.

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GÜNDEM: BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR

Görüşmelerde, Türkiye ile Endonezya arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak olup, güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

Başkan Erdoğan konuğunu resmi törenle karşıladı (ahaber.com.tr)Başkan Erdoğan konuğunu resmi törenle karşıladı (ahaber.com.tr)

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NA DA KATILACAK

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun, 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde Başkan Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu'na iştirakleri de öngörülmekte.

GÜÇLÜ VE TARİHİ BAĞLAR PEKİŞİYOR

Bu ziyaret, güçlü tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu dost ve kardeş Endonezya ile ilişkilerin daha da güçlenmesine ve derinleşmesine vesile olacak.

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Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto Ankara’da! Külliye’de önemli zirve Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto Ankara’da! Külliye’de önemli zirve Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto Ankara’da! Külliye’de önemli zirve
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