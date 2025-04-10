Adım adım terörsüz Türkiye hedefine! Başkan Erdoğan DEM heyetini kabul edecek

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Başkan Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde; "Terörsüz Türkiye hedefi gibi, ülkemizin geleceği açısından hayati önemde meselelerimiz var. Cumhur İttifakı olarak büyük bir titizlikle, büyük bir sabırla yürüttüğümüz bu süreci inşallah ülkemizin hayrına olacak şekilde neticelendireceğiz.

DEM heyetini kabul ederek hem kendileriyle görüşecek hem de Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz.

Türkü ile Kürtü ile Arabı ile, Alevisi ile, Sünnisi ile hem ülkemizi hem de bölgemizi imar ve ihya etmeye, topraklarımızda huzuru hakim kılmak için gayret göstermeye inşallah devam edeceğiz."

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları anlattı.

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacağını tahmin ediyorduk ancak resmi açıklamayı bu süreçte beklemek daha doğru olur düşüncesiyle tahminlerimizi bu şekilde ifade etmiştik. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saatler 13.30'u gösterdiğinde DEM Parti İmralı Heyeti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilk kez bir araya gelecekler. Heyette Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder yer alıyor. Başkan Erdoğan ile terörsüz Türkiye sürecini tüm yönleriyle iki isim ele alacak. Ahmet Türk'ün de heyette yer alabileceği ifade ediliyordu ancak sağlık sorunları olduğu belirtiliyor.

PKK TERÖR ÖRGÜTÜ NE ZAMAN SİLAH BIRAKACAK?

Belki de bu sürecin en önemli sorusu. DEM Parti kulislerinde bu silah bırakma kararının yani kongrenin bu ayın sonunda toplanabileceği mayısta da olabileceği en son hazirana kadar PKK'nın silah bırakabileceği ifade ediliyor kulislere yansıyan bilgiler bu şekilde."