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Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.04.2025 12:23 Güncelleme: 09.04.2025 12:31
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Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, 'Küresel sistem temelden çatırdıyor. Şiddetli bir kasırga geliyor. Türkiye sahada en güçlü konumda' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Ekranları başında ve radyoda bizleri takip eden vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Tüm dava arkadaşlarıma AK Parti'nin11 milyonu aşan üyelerine, aziz milletimin her bir ferdine buradan en samimi saygılarımı iletiyorum.

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Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşuyor Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşuyor Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşuyor
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