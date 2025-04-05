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İBB'ye yolsuzluk soruşturması! Firari Ketenci KKTC’de yakalanarak Türkiye’ye getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.04.2025 23:30 Güncelleme: 05.04.2025 23:34
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İBB’ye yolsuzluk soruşturması! Firari Ketenci KKTC’de yakalanarak Türkiye’ye getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla aranan firari şüpheli Kaan Ketenci, KKTC’de yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen İBB soruşturması kapsamında, ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli Kaan Ketenci yakalandı.

19 Mart'ta düzenlenen eşzamanlı operasyonun ardından firari durumda bulunan reklam firması sahibi Kaan Ketenci, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, KKTC'de bulunan KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve Kıbrıs Polis Teşkilatı'nın ortak çalışmaları sonucu 4 Nisan Cuma günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yakalandı.

Şüpheli, yürütülen işlemlerin ardından Türkiye'ye getirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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