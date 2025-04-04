İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında iş insanından itiraf! "KİPTAŞ'ın daireleri CHP'li delegelere dağıtıldı"

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Soruşturma kapsamında ifadesi alınan H.H.Ş, 2019 yılında "1907 Ajans" isimli firması olduğunu, BELBİM'in toplu taşıma kartlarının taraftar kartlarına dönüştürülmesi için başlattığı projeyi Servet Yıldırım aracılığıyla şüpheliler Murat Ongun ve Tuncay Yılmaz'ın kendisine verdiğini söyledi.

Yazılı protokol yapmadığını, proje kapsamında çalışmalar ve yatırımlar yapılırken BELBİM Genel Müdürlüğü tarafından projenin gerekçesiz iptal edildiğini, masrafların kendisine ödenmediğini savunan H.H.Ş, şöyle devam etti: "Servet Yıldırım'ı ben yaklaşık 4 senedir tanıyorum. Kendisi Hüseyin Köksal'ın özel şoförüdür. Bu süre zarfında Servet, İBB Kültür AŞ'den çanta çanta para alıp İmamoğlu şirketinin genel müdürü Tuncay'a götürdüğünü, paraları Serdal Taşkın'dan aldığını anlatırdı. Serdal'ın kendi uhdesine de para geçirip, Nişantaşı'ndaki Halkbank'ta kiraladığı kasaya külçe altın olarak sakladığını, Ercan Saatçi (şarkıcı) ve abisi Zafer Saatçi'nin birer villa aldığını tespit ettikleri, Serdal Taşkın'ın şoförünün üzerinde 10 milyon para geçirdiğini anlatmıştı."

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Tanık H.H.Ş, Hüseyin Köksal'ın Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğunu, Servet Yıldırım'ın Köksal'ın yaptığı her işi bildiğini, para sayma görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra da yalan ifade verdiklerini öne sürdü.

Yıldırım'ın itirafçı olmak istediğini söylediğini iddia eden tanık iş insanı, "CHP'nin Genel Kurultayı'nda 1 milyar 200 milyon lirayı Berber Yaşar'ın döviz ofisinde dövize çevirip delegelere verdiklerini, KİPTAŞ'ın 70 dairesini delegelere dağıttıklarını, hatta bir delegenin de bir yıl boyunca Amerika'ya gidiş dönüş uçak biletlerini karşıladıklarını anlattı. Emrah Bağdatlı, Murat Ongun'un en yakın arkadaşıdır. İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı olunca Murat Ongun'un başında olduğu Medya AŞ'den işler kendisine verildi. 'Advertcity' isimli reklam firması İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra kuruldu. Görünüşte Murat Kapki ve Ahmet Köksal sahibidir ancak asıl sahipleri Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Köksal ve Murat Kapki'dir." iddiasında bulundu.

H.H.Ş, şirketin Eski Genel Müdürü Ahu Gülbay'ın şirketin yapısını ve yapılanları öğrenince işten çıkarıldığını, şirketin belediyeden yüksek tutarlarda ihale aldığını ancak asıl işinin sahte faturalar düzenleyerek gayriresmi parayı şirkete soktuğunu Servet Yıldırım'ın anlattığını ileri sürdü.