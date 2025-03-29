CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Maltepe mitinginde skandal! Başkan Erdoğan’ı hedef aldı | Özel’e tepkiler çığ gibi...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra Saraçhane'de yaptığı konuşmada, sokak çağrısı yaparak göstericiler ile polis memurlarının karşı karşıya gelmesine neden oldu. Protestocular polis memurlarına havai fişek, taş ve sopalarla saldırdı.

Özgür Özel'in çağrısıyla başlayan izinsiz sokak eylemlerinde çok sayıda polis memuru yaralandı.

TÜRKİYE'Yİ BATI'YA ŞİKAYET ETTİ

Tüm bunlarla yetinmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, skandal boykot çağrısı verirken Türkiye'yi de Batı'ya şikayet etti.

(Foto: AA)

ÖZGÜR ÖZEL MALTEPE MİTİNGİNDE TEHDİTLER SAVURDU

CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında tutuklu bulunan isimlerin yolsuzluğunu kapatmak için hem sokak çağrısı yaptı, hem Türkiye'yi Batı'ya şikayet etti hem de partisinin provokasyon niteliği taşıyan mitingini göstermeyen TV kanallarını tehdit etti. Kendilerince "yeni boykot listesi" açıklayan Özel Maltepe'deki CHP mitingini göstermeyen TV kanallarına yüklendi. Doğuş Grubu bünyesinde bulunan NTV'ye seslenen Özel, 4 dakika süre verdi.

Verdiği sürenin dolmasına rağmen NTV yayına girmeyince Özel, yeni boykot listesini tek tek açıkladı: "NTV, Star TV, Kral FM, Günaydın Restoran, Nusret, Volkswagen ve Audi boykot listemize giriyor. NTV'ye reklam verenlerin ürünlerini de almayacağız."

Saatler 15.00'i gösterdikten sonra Özgür Özel, NTV için resmen boykot çağrısı yaptı: "Bu dakikadan itibaren bu NTV düzelip de boykot listesinden çıkana kadar NTV'yi izlemiyoruz. NTV'ye reklam verenlerin ürünlerini almıyoruz. Ve Doğuş grubu, Star TV, Kral FM... Günaydın Restoran'a gidilmiyor... Nusret'in kapısından bile geçilmiyor. Bunlar araba da satıyorlar. Bundan sonra Doğuş grubunun sattığı arabaları almayacağız. Maltepe'yi görmeyen satışın dibini görecek, söz veriyoruz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için Maltepe'de düzenlenen mitingde bazı medya kuruluşlarını tehdit ve boykot etti. Özel haddini aşarak Başkan Erdoğan'a yönelik "darbeci ve cuntacı" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ...

Özgür Özel'in skandal sözlerine birçok siyasetçiden tepki geldi. İşte o tepkiler...

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel "siyasi tarih" bilmediği için "siyasi tarif" konusunda da tam bir yeteneksizlik sergiliyor.

Sn Özgür Özel'in kendi partisinin siyasi çizgisini demokrat olarak nitelendirmesi, yalan siyasetinin bile sınırlarını zorlayan bir açıklama olmuş. Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP'yi en iyi tanımlayan ifade "Yassıada zihniyeti"dir.

Sn Özgür Özel'in kendi siyasi çizgilerini "Meclis" ve "anayasa" yanlısı göstermesi ise açık bir siyasi çarpıtmadır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizde "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi temelinde demokrasi mücadelesi verirken, demokrasi karşıtı tüm girişimlerin "siyasi karargahı" CHP genel merkeziydi.

"YASSIADA ZİHNİYETİNE 'DIŞ VESAYET DAVETİYESİ' EKLEDİ"

Sn Özgür Özel ise "iç vesayetçiliğin markası" olan CHP genel merkezini daha da öteye taşıyarak dış vesayet arayışının odağı yaptı. Yabancı devletlerin CHP'ye neden sahip çıkmadığından şikayet eden ilk CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel oldu. Böylece Yassıada zihniyetine bir de "dış vesayet davetiyesi" eklemiş oldu.

"Safları netleştirelim" çağrısı iyi bir çağrı ama zaten her şey net. Cumhuriyet, demokrasi, anayasa ve Meclis bizim safımıza yazılır. Sn Özgür Özel ise CHP'nin safına sokak barbarlığı, Yassıada zihniyeti ve dış vesayet arayışını yazmıştır.