İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyei'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Pehlivan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Aklama suçları soruşturma bürosunca verilen gözaltı kararının ardından, Pehlivan 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi' hakkındaki kanun kapsamında gözaltına alındı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığını açıkladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Pehlivan'ın ifadesinin savcılıkta alınacağı öğrenildi.