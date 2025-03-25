Sosyal medyadan canlı yayında Başkan Erdoğan’a hakaret etmişti! O provokatör adliyeye sevk edildi

Saraçhane'de sokak teröristleri vandallığını sürdürürken eylemlere katılan Buse Gül Yılmaz isimli şahıs sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayında Başkan Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler etti. Görüntüler sonrası harekete geçildi. Gözaltına alınan Yılmaz, getirildiği Çağlayan Adliyesi'ndeki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

CHP Özel'in çağrısıyla sokaklara inen vandallar provokasyonları sürdürürken haddi aşarak Başkan Erdoğan'a hakaretler yağdırdı.

Saraçhane'deki eylemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından başlatıla soruşturmalar kapsamında çok sayıda eylemci gözaltına alınmıştı. O gözaltına alınan isimler arasında sosyal medyada açtığı canlı yayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakaretler eden Buse Gül Yılmaz olduğu öğrenildi.

TUTUKLAMA TALEBİ!

Emniyetteki işlemlerinin ardından Yılmaz diğer 205 şüpheliyle Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Burada savcılığa ifade veren eylemci tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Toplamda 206 şüphelinin sevk edildiği hakimlikte işlemleri devam ediyor.