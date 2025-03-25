Provokasyona geçit yok! Bakan Yerlikaya duyurdu: Yasa dışı gösterilerde bin 418 şüpheli gözaltına alındı

(Foto: ahaber.com.tr)

POLİSE ASİTLE SALDIRDILAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in skandal çağrısının ardından İstanbul, Ankara, Antalya gibi illerde bazı marjinal gruplar polis ekiplerine taş ve sopalarla saldırılar düzenliyor. Günlerdir süren sokak provokasyonlarda detaylar gelmeye devam ederken şoke eden bir gelişme yaşandı. Özgür Özel'in provokasyona sürüklediği vandalların polise asitle saldırdığı görüldü.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Saraçhane'de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza asit atıldı. Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler. Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum: Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz. Polislerimiz, ülkemizin huzur ve güveninin teminatıdır ve bu amaçla görevlerini yerine getirmektedir" ifadelerini kullandı ve polis memurunun üniformasının görüntüsüne yer verildi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

ANKARA'DA VANDALLAR POLİSE BALTA İLE SALDIRDI

Özel'in sokak çağrısı sonrası Ankara'da, sokağa çıkan eylemciler polise saldırdı. Balta, pense ve tornavidayla polise saldıran eylemciler bir polis memurunu yaraladı. Ekipler, farklı zamanlarda megafonla seslenerek grubu dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Eylemcilere megafonla seslenen polis yetkilileri, protestocular arasında "provokatörlerin" olduğunu ve polise taş atıldığını, yaralı polis memurları bulunduğunu ifade etti. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan grup, polis ekiplerine havai fişek, taş ve cam şişe attı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Polise atılanlar arasında balta, tornavida ve pense gibi çeşitli aletler olduğu da görüldü. Atılan taşın isabet ettiği 1 polis memuru, başından yaralandı. Polis ekiplerine saldıran gruba, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi. Müdahale sonrası dağılan eylemciler, Meşrutiyet Caddesi üzerinde toplanmaya başladı. Burada yüzlerini maskeyle gizleyen bazı kişiler, civardaki iş yerlerinden aldıkları masa ve sandalyeleri polise fırlattı.