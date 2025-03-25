25 Mart 2025, Salı
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Provokasyona geçit yok! Bakan Yerlikaya duyurdu: Yasa dışı gösterilerde bin 418 şüpheli gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.03.2025 16:45 Güncelleme: 25.03.2025 17:49
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Provokasyona geçit yok! Bakan Yerlikaya duyurdu: Yasa dışı gösterilerde bin 418 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar 1.418 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya açıklamasında, 'Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir.' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar bin 418 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar 1.418 şüpheli gözaltına alındı.

Halen gözaltında 979 şüpheli bulunurken bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak.

Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine ve ailesine hakaret edenleri bir kez daha lanetliyorum.

Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini 7/24 korumaktadır, korumaya da devam edecektir

SARAÇHANE'DE BÜYÜK PROVOKASYON!

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde yaptığı mitingde İstanbul Valisi Davut Gül'ü tehdit ederek skandal ifadeler kullandı.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

Özgür Özel ayrıca provokasyon sokak çağrısında bulundu. Özel, "Diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. Evet. Evet." ifadelerini kullanarak skandal sokağa çıkma çağrısı yaptı.

(Foto: ahaber.com.tr) (Foto: ahaber.com.tr)

Özgür Özel'in çağrısının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de terör ve yolsuzluk soruşturmasını bahane ederek sokaklarda polise saldıran eylemci grupları; terör örgütü MLKP, terör örgütü Troçkistler, terör örgütü TKP, terör örgütü TKEP/L, terör örgütü TİKB/B, terör örgütü TKİP ve terör örgütü DSİH'in açık alan yapılanmalarının yönlendirdiği öğrenilmişti.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

POLİSE ASİTLE SALDIRDILAR
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in skandal çağrısının ardından İstanbul, Ankara, Antalya gibi illerde bazı marjinal gruplar polis ekiplerine taş ve sopalarla saldırılar düzenliyor. Günlerdir süren sokak provokasyonlarda detaylar gelmeye devam ederken şoke eden bir gelişme yaşandı. Özgür Özel'in provokasyona sürüklediği vandalların polise asitle saldırdığı görüldü.

ASİTLİ SALDIRIYA BAKAN YERLİKAYA'DAN SERT TEPKİ!

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Saraçhane'de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza asit atıldı. Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler. Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum: Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz. Polislerimiz, ülkemizin huzur ve güveninin teminatıdır ve bu amaçla görevlerini yerine getirmektedir" ifadelerini kullandı ve polis memurunun üniformasının görüntüsüne yer verildi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

ANKARA'DA VANDALLAR POLİSE BALTA İLE SALDIRDI
Özel'in sokak çağrısı sonrası Ankara'da, sokağa çıkan eylemciler polise saldırdı. Balta, pense ve tornavidayla polise saldıran eylemciler bir polis memurunu yaraladı. Ekipler, farklı zamanlarda megafonla seslenerek grubu dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu.

ANKARA'DA POLİSE BALTALI-TORNAVİDALI SALDIRI!

Eylemcilere megafonla seslenen polis yetkilileri, protestocular arasında "provokatörlerin" olduğunu ve polise taş atıldığını, yaralı polis memurları bulunduğunu ifade etti. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan grup, polis ekiplerine havai fişek, taş ve cam şişe attı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Polise atılanlar arasında balta, tornavida ve pense gibi çeşitli aletler olduğu da görüldü. Atılan taşın isabet ettiği 1 polis memuru, başından yaralandı. Polis ekiplerine saldıran gruba, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi. Müdahale sonrası dağılan eylemciler, Meşrutiyet Caddesi üzerinde toplanmaya başladı. Burada yüzlerini maskeyle gizleyen bazı kişiler, civardaki iş yerlerinden aldıkları masa ve sandalyeleri polise fırlattı.

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