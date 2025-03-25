Müslümanları ve AK Partilileri hedef alan İlker Canikligil’e soruşturma! Eş zamanlı saldırı çağrısı yapmıştı

İlker Canikligil hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. (A Haber arşiv)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Canikligil'in skandal paylaşım ve yayınlarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. AK Parti seçmenini ve İslam'ı hedef alarak "alt sınıf" olarak ayrıştıran ve katliam çağrısında bulunan İlker Canikligil hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

'EXECUTE ORDER 66' NEDİR?

"Execute Order 66" kavramı, Star Wars serisinde geçen bir soykırıma atıf. Seride cumhuriyetçiler, birlikte yaşadıkları farklı etnik yapılara ve kendileri gibi düşünmeyen halka eş zamanlı bir saldırı başlatıyor ve herkesi sırtından vurarak katlediyor.