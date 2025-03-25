Müslümanları ve AK Partilileri hedef alan İlker Canikligil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi! Eş zamanlı saldırı çağrısı yapmıştı
Flu TV isimli dijital platformun sahibi İlker Canikligil, İBB'ye başlatılan terör ve yolsuzluk operasyonu sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla İslamiyeti ve muhafazakarları hedef aldı. Canikligil, bir yayınında Müslümanlara ve AK Partililer yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanırken; 'execute order 66' çağrısında bulundu. Söz konusu çağrı kendisi gibi düşünmeyenlere eş zamanlı saldırı anlamına geliyor. Yönetmen İlker Canikligil, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası Flu Tv sahibi İlker Canikligil AK Partili vatandaşlara ve İslam'a yönelik alçakça yorumlarda bulundu.
SOSYAL MEDYADA PROVOKASYONU KÖRÜKLEDİ
Provokasyonu sosyal medyadaki paylaşımlarıyla körükleyen Canikligil, bir paylaşımında "Siyasal islam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmelidir. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur" ifadelerini kullandı.
MÜSLÜMANLARA VE AK PARTİLİLERE SALDIRI MESAJI
Müslümanları ve AK Partilileri de aşağılayıcı bir dille hedef alan provokatör, "execute order 66" benzetmesi de yaptı. Dünyaca ünlü film serisi Star Wars serisinde yer alan "execute order 66" sahnesi üzerinden benzetme yapan Canikligil, "Müslümanlara ve AK Partililere eş zamanlı saldırı yapılmalı" mesajı verdi. Canikligil'in skandal yayını büyük tepki çekti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Canikligil'in skandal paylaşım ve yayınlarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. AK Parti seçmenini ve İslam'ı hedef alarak "alt sınıf" olarak ayrıştıran ve katliam çağrısında bulunan İlker Canikligil hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.
'EXECUTE ORDER 66' NEDİR?
"Execute Order 66" kavramı, Star Wars serisinde geçen bir soykırıma atıf. Seride cumhuriyetçiler, birlikte yaşadıkları farklı etnik yapılara ve kendileri gibi düşünmeyen halka eş zamanlı bir saldırı başlatıyor ve herkesi sırtından vurarak katlediyor.
GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Flu Tv sahibi İlker Canikligil'in İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı bir yayında müslümanlara ve AK Partililere yönelik aşağılayıcı bir dille yaptığı 'execute order 66' benzetmesi yaptığı provokatif paylaşımları nedeniyle "Suç işlemeye alenen tahrik", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından soruşturma başlattı. Canikligil soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
YÖNETMEN İLKER CANİKLİGİL, TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Youtube üzerinden 'alt sınıf' olarak adlandırdığı kesime karşı 'order 66 (toplu katliam)' çağrısında bulunan ayrıca X hesabından "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur bu kadar" şeklindeki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan yönetmen İlker Canikligil, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Savcılıkta ifadesi alınan İlker Canikligil, daha sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
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