Özgür Özel provokasyonu ağzından kaçırdı: Polisi kör edebilirsiniz | Vandallardan polislere "asitli" saldırı

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"POLİSE HAVAİ FİŞEK ATARSANIZ BUNU SAVUNAMAM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sergilenen provokasyonu itiraf etti. Özel'in "Havai fişek atarsanız ben bunu savunamam." demesinin ardından provokatörler polise havai fişekle saldırması dikkatlerden kaçmadı.

Özel, açıklamasında, "Karşınızdaki polise, oradaki grup için söylüyorum, havai fişek atarsanız ben bunu savunamam. O havai fişeğin nasıl bu tarafta fişek atıldığında evlatlarımız Gezi'de kör olduysa, bir babanın evladı ya da minicik bir çocuğun babası bir polis kör olursa, sakat kalırsa biz bunun hesabını o evlada, o babaya veremeyiz. Lütfen barışçıl ve haklı pozisyonumuzu savunalım" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in çağrısının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de terör ve yolsuzluk soruşturmasını bahane ederek sokaklarda polise saldıran eylemci grupları; terör örgütü MLKP, terör örgütü Troçkistler, terör örgütü TKP, terör örgütü TKEP/L, terör örgütü TİKB/B, terör örgütü TKİP ve terör örgütü DSİH'in açık alan yapılanmalarının yönlendirdiği öğrenildi.