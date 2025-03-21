CHP eyleminde büyük provokasyon! Marjinal gruplardan ODTÜ ve Saraçhane’de polise saldırı | 97 kişi gözaltında...

(Foto: ahaber.com.tr)

PROVOKASYON ÇAĞRISI

Özel dün, "Diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. Evet. Evet." ifadelerini kullanarak skandal sokağa çıkma çağrısı yaptı.

ÖZEL'İN ÇAĞRISININ ARDINDAN SARAÇHANE'DE PROVOKASYON

Özel'in çağrısının ardından marjinal radikal örgütler güvenlik güçlerini hedef almaya devam ediyor.

(Foto: AA)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla bir grup, İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde toplandı.

(Foto: AA)

Gruptan bazıları Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümeye başladı. Kemerin önünde bekleyen polis ekipleri, grubun Taksim'e doğru gitmesine izin vermedi. Bunun üzerine gruptakiler tarafından polis ekiplerine su şişesi, tahta parçaları ve meşale gibi materyaller atıldı.

Polis ekipleri ise, zaman zaman biber gazı sıkarak grubu uzaklaştırmaya çalıştı. Polis ile grup arasında kısa süreli arbede yaşandı.

ÖDTÜ'DE DE AYNI MANZARA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in skandal sokak çağrısının ardından marjinal gruplar ODTÜ'de polise saldırı gerçekleştirdi. Provokatif grup, taş ve sopalarla güvenlik güçlerini hedef alırken Ankara sokaklarında arbede yaşandı. Polis ekipleri TOMA ile marjinal örgütleri dağıtmaya çalışırken yaşanan saldırı anlarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu olay yerinden anbean aktardı.

Mert Hacıalioğlu'nun açıklamaları şöyle...

Başkent Ankara'da Orta Doğu ve teknik Üniversitesi giriş noktasındaz. Arkamızda büyük bir kalabalık var. Bu noktaya içeride de büyük bir kalabalık var. Göstericiler ilerlemeye çalışıyor ancak polis izin vermiyor. Toma an itibari ile müdahale gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi yoğun bir kalabalık var. Bugün Kızılay Güvenpark'ta da hareketlilik vardı polis ekipleri burada bulunan kalabalığın TOMA'larla müdahale gerçekleştiriyor.

Konuya ilişkin Bakan Yerlikaya, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 97 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

(Foto: ahaber.com.tr)

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek! Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak!

Bu geceki gösterilerde;

-2911 Sayılı Kanuna Muhalefet

-Kamu Malına Zarar Verme ve

-Görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı.

Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar."

"KORKAKSINIZ KORKAK"

CHP kadroları sokağa çağırdıkları gençlerin hışmına uğradı. Eylemciler sokak çağrısı yapıp İBB binasında bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e seslenen "Korkaksınız korkak. Neredeydiniz? Bırakın bu kolpayı" diyerek sert tepki gösterdi.