Tek kalemde 14 milyar TL’lik metro ihalesi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kirazlı-Halkalı metro inşaatı ihalesi, şeffaflık ve usulsüzlük iddiaları ile gündeme bomba gibi düştü. A Haber ekranlarında yayınlanan belgeler ve detaylar, ihaledeki şaibeleri ortaya koydu. İhale süreci ve sonrasında yaşanan skandal, kamu zararına neden olan büyük bir yolsuzluk ağına işaret ediyor.

İLK İHALEDE 8 MİLYAR TL TEKLİF VEREN FİRMALAR NE OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 20 Şubat 2024'te yayınladığı ihale ilanında, Kirazlı-Halkalı metro inşaatı için ilk teklifleri aldı. İhaleye üç firma teklif sundu: Gidoray-Akçadağ şirketi, 8 milyar 313 milyon TL; AGA Enerji Şenbay Madencilik Şirketi, 9 milyar 487 milyon TL; Gülermak Şirketi ise 9 milyar 706 milyon TL teklif verdi. Ancak uzmanlar, bu ihalenin gerçek değerinin 6 milyar TL civarında olduğunu belirtti. İlk tekliflerin çok yüksek olması, ihalenin başlangıcından itibaren soru işaretlerine yol açtı.

İHALE İPTAL EDİLDİ, YENİ İHALE PAZARLIK USULÜYLE YAPILDI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 6 Nisan 2024'te yapılan açık ihale sonucunda, ihaleyi iptal etti. Ancak iptal edilen bu ihaleden sonra, yerine pazarlık usulüyle yeni bir ihale süreci başlatıldı. Şimdiye kadar teklif veren firmalar, yeni ihaleye davet edilmedi. 24 Nisan 2024'te gerçekleştirilen yeni ihale sürecinde yalnızca 5 firma davet edildi. Bu firmalar arasında Özaltın ve Alarko firmaları, ihaleye katılmama kararı alırken, Gülermak ve Gidoray-Akçadağ gibi firmalar devre dışı bırakıldı.

Bu gelişmeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleye şeffaf bir şekilde yaklaşmadığına dair ciddi şüpheler uyandırdı. Bu süreç, kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açtı.

SAVCILIĞA İHBAR: İHALEYE FESAT KARIŞTIRILDIĞI İDDİASI!

İhalenin pazarlık usulüyle yapılmasının hemen ardından, 25 Eylül 2024'te savcılığa bir suç duyurusu yapıldı. Dilekçede, ihaleye katılan firmaların birbirleriyle irtibata geçerek, tekliflerini şişirdikleri ve fiyatların kasıtlı olarak yükseltildiği belirtildi. Ayrıca, yaklaşık maliyetin ihaleden önce ifşa edildiği ve bu durumun haksız kazanç sağlamak amacıyla yapıldığı iddia edildi. İhaleye katılan firmaların, belirtilen fiyatlardan daha fazla teklif vererek, kamu zararına neden oldukları ifade edildi.

İHALEDE FİYATLAR 8 MİLYARDAN 22 MİLYARA ÇIKTI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk açık ihale sürecinde 8 milyar TL'ye yakın teklifler aldı. Ancak, 26 Eylül 2024'te gerçekleştirilen yeni ihalede, tekliflerin 3 katına çıkarak 22 milyar TL'ye ulaşması şok etkisi yarattı. İhalenin yaklaşık maliyeti 22 milyar 574 milyon TL olarak açıklandı ve Yapı Merkezi iş ortaklığı 22 milyar 469 milyon TL ile ihaleyi kazandı. Fakat bu fiyat, ihalede belirlenen gerçek maliyetin çok üstünde bir teklif oldu. İhalenin gerçek maliyeti ise yaklaşık 6 milyar TL civarındaydı.

Bu devasa fiyat artışı, büyük bir kamu zararı ve şüpheli bir süreç olarak değerlendirildi. Üstelik, ihalenin iptal edilmesinin ve pazarlık usulüyle yeniden yapılmasının ardından, fiyatların aniden bu kadar yükselmesi dikkat çekti.

KAMU ZARARINA NEDEN OLUNDU: 16 MİLYAR TL'LİK FARK!

A Haber'in araştırmalarına göre, ihalenin gerçek maliyeti 6 milyar TL iken, ihalenin sonunda ortaya çıkan 22 milyar TL'lik teklif, devletin kasasından 16 milyar TL'lik büyük bir kayıp anlamına geliyor. İhale fiyatındaki bu devasa fark, şüpheleri daha da derinleştiriyor ve bu süreçte kamu zararı yaratıldığına dair ciddi endişelere yol açıyor.

Gazeteci Abdurrahman Şimşek, 6 milyar TL'lik işin neden 22 milyar TL'ye çıkarıldığını sorgularken, devletin zararının milyonlarca dolar seviyesine ulaştığını belirtiyor. Bu gelişmeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin ihale süreçlerindeki şeffaflık eksikliğini gözler önüne seriyor.

"İHALE FESAT KARIŞTIRILDI!" SAVCILIKTAN CİDDİ ADIMLAR BEKLENİYOR

Avukatlar ve uzmanlar, ihale sürecindeki usulsüzlüklerin tespit edilmesi gerektiğini ve ihaleye fesat karıştırıldığını belirtiyor. Savcılığa yapılan suç duyurusu, ihaledeki şaibeli işlemlerin daha fazla araştırılması gerektiğini ortaya koyuyor. İhaleye katılan firmaların birbirleriyle anlaşarak tekliflerini şişirmeleri, ihalede haksız kazanç sağlanması gibi iddialar, kamuoyunun gündeminde geniş bir yer buluyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN TUTTUĞU YOL: KAMU ZARARINA DEVAM!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihale süreçleri, ihaleye fesat karıştırıldığına dair ciddi endişelere yol açtı. Belediyenin uyguladığı yöntemler ve devasa fiyat artışları, yalnızca belediyeye değil, aynı zamanda İstanbul halkına büyük zarar verdi. Savcılığa yapılan suç duyurusunun ardından, belediye yetkililerinin bu süreci nasıl yöneteceği merakla bekleniyor.

ŞÜPHELİ İHALE SÜREÇLERİ: KAMU DENETİMİ GEREKLİ!

Kirazlı-Halkalı metro inşaatı ihalesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihale süreçlerindeki şeffaflık eksikliğini ve usulsüzlükleri bir kez daha gözler önüne serdi. Kamu zararına yol açan bu tür skandallar, devletin denetim mekanizmalarının daha etkin çalışması gerektiğini gösteriyor. Bu süreç, tüm ihalelerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamak adına ciddi adımlar atılması gerektiğini ortaya koyuyor.