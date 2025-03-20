Özgür Özel'in skandal provokasyon çağrısı sonrası sokaklar karıştı! A Haber bölgede: Polise taşlı saldırı...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun olduğu 106 şüpheli kişi gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde yaptığı mitingde İstanbul Valisi Davut Gül'ü tehdit etti. Özel, 'Eğer bir daha biber gazı görürsem, olacaklardan İstanbul Emniyet Müdürü ve Vali sorumludur.' dedi. Özel ayrıca provokasyon sokak çağrısında bulunurken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimizin yaralandığını duyurdu. Başkent Ankara'da da Özel'in çağrısı sonrası ODTÜ'de bir grup sokağa çıkara polise taşlı saldırıda bulundu. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'deki İBB binası önünde miting yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel skandal açıklamalarda bulundu.
"BİR DAHA BİBER GAZI GÖRÜRSEM..."
Parmak sallayarak İstanbul Valisi Davut Gül'ü tehdit eden Özel, "Emniyet güçleri, bu meydanı provoke etmeyin. İstanbul Valisi Davut Gül, buradan sana sesleniyorum. Bu meydanı provoke etme. Orada bir daha biber gazı görmeyeceğim. Bir daha biber gazı görürsem olacaklardan İstanbul Emniyet Müdürü sorumludur. İstanbul Valisi sorumludur. Burada Türkiye'nin umudu var. Sen kim oluyorsun Türkiye'nin umuduna gaz sıkıyorsun?" dedi.
PROVOKASYON ÇAĞRISI
Özel, "Diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. Evet. Evet." diyerek skandal sokağa çıkma çağrısı yaptı.
BAKAN YERLİKAYA DUYURDU! SARAÇHANE'DE PROVOKASYON: 6 POLİS YARALI
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP'liler Saraçhane'de provokatif eylemler düzenleyerek 6 polisimiz yaralanmasına neden oldu.
POLİSLERİMİZ ÖRNEK DURUŞ SERGİLİYOR
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde 6 polisin yaralandığı bilgisini paylaşarak şunları kaydetti: "İstanbul Saraçhane'de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı. Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağduyuyla karşı koymakta, toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir. Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler. Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
ODTÜ'DE POLİSE TAŞLI SALDIRI
Başkent Ankara'da da Özel'in çağrısı sonrası ODTÜ'de öğrenciler sokağa çıktı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Hacıalioğlu'nun açıklamaları şöyle: Gördüğünüz gibi taşlarla polislere saldırı gerçekleştiriyorlar.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 polisin yaralandığını belirtmişti. Dün yapılan çağrıları gördük Özgür Özel sokak çağrısı yapmış "Bundan sonra sokaklarda ve meydanlardayız demişti." bunun ardından ise İstanbul'da olduğu gibi Başkentte de böyle bir durum yaşanıyor. Polis ekipleri de biber gazıyla beraber müdahale etmeye çalışıyor. Karşı taraftan ise çok sayıda taş geliyor gördüğünüz gibi. Yüzlerini kapatarak biber gazlarını da tekmeleyerek bu noktaya doğru taşları polise atmaya çalışıyorlar. İstanbul'da olduğu gibi başkent Ankara'da da hareketlilik hakim. Burası Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin ana girişi. Birkaç üniversitenin burada toplandığını belirtelim. Kız ve erkek kalabalığı vardı ama şu an itibari ile erkeklerin olduğunu görüyoruz. Bu noktaya doğru bir taş daha geldi. Çevik Kuvvet ekipleri de müdahale etmeye çalışıyor. İstanbul'da yaşanan olaylardan 6 polisimiz yaralandığı belirtildi. An itibari ile buradaki durumda aynı. Sadece öğrenciler değil başka gruplarda var. Buradaki görüntüleler Gezi Kalkışması görüntülerini aratmıyor.
Gazeteci Abdulkadir Selvi A Habber'de değerlendirdi.
Abdulkadir Selvi: Özgür Özel'in çok sert üslubu var. Özel "Bazı arkadaşlarımız bizi Taksim'e götür diyor." Sanki Taksim başka bir ülkenin işgali altına girmiş ve Özgür Özel vatan topraklarına katılacak gibi konuşuyor. Bu konuşmalarda Gezi provası yapılıyor. Özel siyasetten rol çalmaya çalışıyor. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal olmasıyla Cumhurbaşkanlığı adayı olması mümkün değil. Özel'de kendini ön plana çıkararak Cumhurbaşkanı adayı olmak için dilini sertleştiriyor. Bunun üzerinden kendine ikbal kapısı açmaya çalışıyor.
ÖRGÜT PAÇAVRALARINI SALLAYANLAR ORTAYA ÇIKARMAYA BAŞLADILAR
Selvi: Örgüt elemanları yüzünü kapatarak birtakım örgüt paçavralarını sallamaya çalışanlar ortaya çıkıyor. Birçok ilde benzer görüntüler var. Şu anda polis ekipleri çok sağ duyulu şekilde davranarak müdahalede bulunmuyor. Ama bu müdahale etmeyeceği anlamına gelmez. Sokaklar tekin değildir insanları sokağa çağırmak doğru bir hareket değildir. Sokaklara örgütler sızmaya başladı. Özel dilini sertleştirirken kendi mücadelelerini örgütlerin eline teslim ediyor.
EKREM İMAMOĞLU'NUN GÖZALTINA ALINDIĞI OPERASYON
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın, basına yansıyan para sayma görüntüleri ve MASAK raporu kapsamında gerçekleştiği belirtildi.
"SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ" TANIMI KULLANILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya ilişkin açıklamasında İmamoğlu için "Suç örgütü lideri" tanımını kullanırken gözaltına alınanlar arasında belediyenin çeşitli yöneticileri de bulunuyor. Aynı soruşturma kapsamında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da gözaltına alındığı bildirildi. İmamoğlu hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında da gözaltı kararı verildi. Bu soruşturma da İmamoğlu ile birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiyi kapsıyor. Böylece İBB'deki iki ayrı soruşturmada toplamda 106 gözaltı kararı bulunuyor.
İMAMOĞLU'NUN ŞİRKETLERİNE EL KONULDU
Yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'ne MASAK raporları doğrultusunda el konuldu.
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