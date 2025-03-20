Özgür Özel’in skandal provokasyon çağrısı sonrası sokaklar karıştı! A Haber bölgede: Polise taşlı saldırı...

(Foto: ahaber.com.tr)

ODTÜ'DE POLİSE TAŞLI SALDIRI

Başkent Ankara'da da Özel'in çağrısı sonrası ODTÜ'de öğrenciler sokağa çıktı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Hacıalioğlu'nun açıklamaları şöyle: Gördüğünüz gibi taşlarla polislere saldırı gerçekleştiriyorlar.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 polisin yaralandığını belirtmişti. Dün yapılan çağrıları gördük Özgür Özel sokak çağrısı yapmış "Bundan sonra sokaklarda ve meydanlardayız demişti." bunun ardından ise İstanbul'da olduğu gibi Başkentte de böyle bir durum yaşanıyor. Polis ekipleri de biber gazıyla beraber müdahale etmeye çalışıyor. Karşı taraftan ise çok sayıda taş geliyor gördüğünüz gibi. Yüzlerini kapatarak biber gazlarını da tekmeleyerek bu noktaya doğru taşları polise atmaya çalışıyorlar. İstanbul'da olduğu gibi başkent Ankara'da da hareketlilik hakim. Burası Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin ana girişi. Birkaç üniversitenin burada toplandığını belirtelim. Kız ve erkek kalabalığı vardı ama şu an itibari ile erkeklerin olduğunu görüyoruz. Bu noktaya doğru bir taş daha geldi. Çevik Kuvvet ekipleri de müdahale etmeye çalışıyor. İstanbul'da yaşanan olaylardan 6 polisimiz yaralandığı belirtildi. An itibari ile buradaki durumda aynı. Sadece öğrenciler değil başka gruplarda var. Buradaki görüntüleler Gezi Kalkışması görüntülerini aratmıyor.

(Foto: ahaber.com.tr)

Gazeteci Abdulkadir Selvi A Habber'de değerlendirdi.

Abdulkadir Selvi: Özgür Özel'in çok sert üslubu var. Özel "Bazı arkadaşlarımız bizi Taksim'e götür diyor." Sanki Taksim başka bir ülkenin işgali altına girmiş ve Özgür Özel vatan topraklarına katılacak gibi konuşuyor. Bu konuşmalarda Gezi provası yapılıyor. Özel siyasetten rol çalmaya çalışıyor. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal olmasıyla Cumhurbaşkanlığı adayı olması mümkün değil. Özel'de kendini ön plana çıkararak Cumhurbaşkanı adayı olmak için dilini sertleştiriyor. Bunun üzerinden kendine ikbal kapısı açmaya çalışıyor.

ÖRGÜT PAÇAVRALARINI SALLAYANLAR ORTAYA ÇIKARMAYA BAŞLADILAR

Selvi: Örgüt elemanları yüzünü kapatarak birtakım örgüt paçavralarını sallamaya çalışanlar ortaya çıkıyor. Birçok ilde benzer görüntüler var. Şu anda polis ekipleri çok sağ duyulu şekilde davranarak müdahalede bulunmuyor. Ama bu müdahale etmeyeceği anlamına gelmez. Sokaklar tekin değildir insanları sokağa çağırmak doğru bir hareket değildir. Sokaklara örgütler sızmaya başladı. Özel dilini sertleştirirken kendi mücadelelerini örgütlerin eline teslim ediyor.