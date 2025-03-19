Başkan Erdoğan’dan’dan çiftçilere peş peşe müjde! 18.5 milyar TL’lik destek verilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Sergi Salonunda düzenlenen çiftçiler ile iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında çiftçilere peş peşe müjdeleri duyuran Başkan Erdoğan, üreticilere 18.5 milyar TL'lik kırsal kalkınma desteği verileceğini belirterek, bu yıldan itibaren 5 yıl süreyle tarımın çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolar yeni kaynağın çiftçilere hibe olarak aktarılacağını duyurdu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Son 10 gününe eriştiğimiz Ramazan-ı Şerifimizin mübarek olmasını diliyorum. Kadir gecemizi, Ramazan Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Bu mübarek ayda edilen duaların Gazzeli, Suriyeli mazlumlar başta olmak üzere tüm Müslümanların zulümden kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum. Buradan sizlerin şahsın vatan topraklarının her karışını alın teriyle işleyen tüm çiftçi kardeşlerime sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Rabbim bizlere yokluğunuzu hissettirmesin diyorum.

85 MİLYONUN HUZURU İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Çiftçi kardeşlerimiz en sancılı dönemlerde demokrasimize verdiği desteklerden ötürü de minnettarız. 15 Temmuz'da milli iradeyi korumak için en çok safta yer almanızı unutamayız. Darbecileri engellemek için mahsullerini ateşe veren çiftçilerimizin fedakarlığını unutmayacağız. Sizlere ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Göreve geldiğimiz günden itibaren tüm vatandaşlarımızın saadeti, refahı için koşturuyoruz. Şahsımızı ve hükümetimizi hedef alan saldırılara teslim olmadan, saldırılara prim vermeden 85 milyonun huzuru için çaba gösteriyoruz.

TARIMDA AVRUPA LİDERİYİZ

Bitkisel üretimden hayvancılığa, tarımın her alanında ülkemizin gerçek potansiyeli ortaya çıkıyor. Sektörün içinde olanlar neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor.

2025 yılında şu ana 24 milyar lira ödeme yaptık. Yıl sonunda bu rakam 135 milyar lirayı bulacak. Ülkemizde 206 çeşit tarım mahsulü üretiliyor. Sebze ve meyve üretiminde dünyada 4'üncüyüz. Bitkisel üretimde 24'üncüyüz. 24 üründe ilk 3'teyiz. Çiğ süt üretiminde dünyada 9, Avrupa'da 3. sıradayız. Sığır eti üretiminde dünyada 7'inci, Avrupa birinci sıradayız. Meyve ve sebze üretiminde ise dünyada 4'üncüyüz. Bal üretiminde Avrupa'da ilk sırada bulunuyoruz.

Üretimdeki bu başarılarla birlikte tarım orman sektörü geçen yıl Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme gösterdi. Tarımsal hasılada Avrupa'da lideriz.

MUHALEFETE TEPKİ: NE DESEK BOŞ

Muhalefete ne desek boş. Onlar bir yalan bulup hükümetimizi ve tarım sektörümüzü karalamaya devam ederler. Gerçekler bunlardır. Tarım bitti iftirası atıyorlar. Siz çiftçi kardeşlerimi bir kez daha yürekten tebrik ediyorum.

Taklit yapılan ürünler artık anlık olarak yayınlanıyor. Fahiş fiyatla mücadelemiz de aralıksız sürüyor. Dört koldan çok yoğun bir mücadele içerisine girdik. Ürün arzına dönük önlemler aldık. Temel gıda ürünlerinde arz sıkıntısı yaşanmadı. Birçok işletmemiz indirim kampanyasıyla enflasyonla mücadeleye destek verdiler hem de vatandaşımızın daha uygun fiyatlarla ürünlere ulaşmasına destek oldular.

"18,5 MİLYAR LİRALIK DESTEK "

Tarımsal üretim planlamasına başladık. Hangi ürünün nerede ne kadar ekileceğini planlıyoruz. Teşvik ve desteklerimizi açıkladık. Bunun sonuçlarını önümüzdeki 3 yıl içinde göreceğiz. Destekten faydalanan çiftçi sayımızı artırıyoruz.

Son 22 yılda tam 3 trilyon 350 milyar lira maliyetli 11 bine yakın su ve sulama tesisini hizmete almıştık. Bu yıl 132 milyar yatırımla 321 tesisi daha sizlerin hizmetine sunacağız.

18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz. Çiftçilere 37 milyar TL hibe vereceğiz.