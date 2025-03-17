AK Parti MKYK toplanıyor! Terörsüz Türkiye hedefi | Fahiş fiyatlarla mücadele | Dış politika

Fotoğraf: AA

FAHİŞ FİYAT VE STOKÇULUK

MKYK'nın gündeminde ekonomi de olacak. Ramazan ayında yürütülen fahiş fiyat, etiket ve stokçuluk denetimlerinin yanı sıra, Türkiye'nin enflasyonla mücadele adımlarında gelinen son durum da toplantıda ele alınacak.