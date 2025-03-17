AK Parti MKYK toplanıyor! Terörsüz Türkiye hedefi | Fahiş fiyatlarla mücadele | Dış politika
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar değerlendirilecek. Öte yandan Suriye başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, saat 15.00'te AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK üyeleriyle bir araya gelecek. Toplantıda, Teşkilat Başkanlığı sunumunun ardından TBMM Parti Grubu çalışmaları ve Meclis gündemi ele alınacak.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" HEDEFİ
Toplantıda "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında atılacak adımlar değerlendirilecek.
7 Şubat'ta İmralı'dan gelen "silah bırakma" çağrısında Kandil yeşil ışık yakmıştı. Artık gözler terör örgütünün silah bırakması için yürütülecek faaliyetlere çevrildi. Öte yandan DEM Parti heyetinin siyasi partilerle yürüttüğü temas trafiği de MKYK'da değerlendirilecek.
FAHİŞ FİYAT VE STOKÇULUK
MKYK'nın gündeminde ekonomi de olacak. Ramazan ayında yürütülen fahiş fiyat, etiket ve stokçuluk denetimlerinin yanı sıra, Türkiye'nin enflasyonla mücadele adımlarında gelinen son durum da toplantıda ele alınacak.
DIŞ POLİTİKA
Dış politika gündemi de masada olacak. Suriye'deki son durum, Gazze'deki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki toplantıda kapsamlı şekilde değerlendirilecek.
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