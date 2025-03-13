Başkan Erdoğan’dan Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri’nde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Türkiye Diyanet Vakfı'nın değerli yöneticileri, başkanlığımızın kıymetli mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Başı rahmet, ortası marifet, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Bu güzel iklimde sizlerle olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Misafirlerimizi selamlıyor ve kendilerini külliyemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'inizi canı gönülden tebrik ediyor ve bu mukaddes günlerin hayır getirmesini yürekten temenni ediyorum.

Bundan 13 gün önce idrakine nail olduğumuz Ramazan'ın gelişi de gidişi de mümin gönüller için bayramdır. Rabbim bu müstesna günleri layıkıyla ihya etmeyi nasip etsin. Kendi alanında artık bir markaya dönüşen Uluslararası İyilik Ödülleri'nin 8.'sini düzenliyoruz. Ödüle layık görülen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum.

HATTATLARIN REİSİ'Nİ UNUTMADI

28 Şubat'ta dünya defterini kapatıp beka alemine göç eden Hasan Çelebi hocamız ömrünü hat sanatına adayan, pek çok talebe yetiştiren mümtaz şahsiyetti. En son 3 Ocak'ta bir araya gelmiş ve kendisine Necip Fazıl Saygı Ödülü'nü takdim etmiştik. Bugün ödülünü de kendisine takdim edecektik. Tüm büyüklerimize, sanat insanlarımıza Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum.