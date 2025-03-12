DEM heyeti Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Erdoğan konuşmasında "Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda ülkenin 40 yıllık bir sorununu çözerken, istismara müsait yeni fay hatları oluşturmak açık ve net söylüyorum; emperyalizme uşaklık etmektir." ifadelerini kullandı.

RANDEVU TALEBİ GELDİ

DEM Parti İmralı heyeti Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu. DEM Parti, "Erdoğan'dan randevu talep edildi" dedi. Görüşmenin tarihi ise henüz açıklanmadı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

"DEM HEYETİNE RANDEVU VERİRİM"

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup toplantısı çıkışında bir gazetecinin, "DEM Parti heyetine ikinci turda randevu verip vermeyeceğine" ilişkin sorusuna, "(AK Parti TBMM Grubu) Arkadaşlarım görüşecek, ben de veririm. Şu anda Grup Başkanı yapıyor. Benden de istendiği takdirde ben de veririm." yanıtını verdi.

DEM Parti İmralı heyeti (AA)

DEM HAREKETE GEÇTİ: BUGÜN YA DA YARIN BAŞVURU YAPILACAK

DEM Partili Bakırhan yaptığı açıklamada "Heyetimiz Cumhurbaşkanı ile görüşmek için bugün ya da yarın başvuru yapacak" dedi.