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Polonya Başbakanı Tusk yarın Türkiye'de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.03.2025 15:51 Güncelleme: 11.03.2025 16:02
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Polonya Başbakanı Tusk yarın Türkiye’de!

Polonya Cumhuriyeti Başbakanı Donald Tusk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle yarın Türkiye'yi ziyaret edecek. Görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Ukrayna, bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.

Polonya Cumhuriyeti Başbakanı Donald Tusk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan - Polonya Cumhuriyeti Başbakanı Donald Tusk | Fotoğraf: AABaşkan Erdoğan - Polonya Cumhuriyeti Başbakanı Donald Tusk | Fotoğraf: AA

KRİTİK ZİYARET YOĞUN GÜNDEM

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, ikili münasebetlerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ MASADA

Görüşmelerde Polonya'nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirilecek, ayrıca Ukrayna ve Transatlantik ilişkiler dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Geçtiğimiz yıllarda 600'üncü yılını geride bırakılan Türkiye-Polonya ilişkileri daha da güçlenerek gelişecek.

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Polonya Başbakanı Tusk yarın Türkiye’de! Polonya Başbakanı Tusk yarın Türkiye’de! Polonya Başbakanı Tusk yarın Türkiye’de!
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