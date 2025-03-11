Polonya Başbakanı Tusk yarın Türkiye'de!
Polonya Cumhuriyeti Başbakanı Donald Tusk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle yarın Türkiye'yi ziyaret edecek. Görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Ukrayna, bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.
Polonya Cumhuriyeti Başbakanı Donald Tusk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
KRİTİK ZİYARET YOĞUN GÜNDEM
Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, ikili münasebetlerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.
TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ MASADA
Görüşmelerde Polonya'nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirilecek, ayrıca Ukrayna ve Transatlantik ilişkiler dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.
Geçtiğimiz yıllarda 600'üncü yılını geride bırakılan Türkiye-Polonya ilişkileri daha da güçlenerek gelişecek.
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