04 Mart 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Davete icabet! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye'ye geliyor

Davete icabet! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye'ye geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.03.2025 17:17 Güncelleme: 04.03.2025 17:24
ABONE OL
Davete icabet! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye’ye geliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 5 Mart 2025 tarihinde Ankara’ya geliyor. Bu kapsamda Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 5 Mart 2025 tarihinde Ankara'yı ziyaret edecek.

(Foto: AA)(Foto: AA)

MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

(Foto: AA)(Foto: AA)

IĞDIR-NAHÇIVAN DOĞALGAZ BORU HATTI'NIN AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Ayrıca ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirilecek.

Başkan Erdoğan’dan Külliye’de kabul!Başkan Erdoğan’dan Külliye’de kabul! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KÜLLİYE'DE KABUL!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Davete icabet! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye’ye geliyor Davete icabet! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye’ye geliyor Davete icabet! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye’ye geliyor
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör