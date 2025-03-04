Davete icabet! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye’ye geliyor

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MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.