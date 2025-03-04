Başkan Erdoğan'dan iftar sürprizi! Ankara'da Fidan ailesinin evine konuk oldu
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Murat ve Alime Fidan'ın ailesini ziyaret ederek iftar sofrasına konuk oldu
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Murat ve Alime Fidan'ın ailesini ziyaret ederek iftar sofrasına katıldı.
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