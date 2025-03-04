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Başkan Erdoğan'dan iftar sürprizi! Ankara'da Fidan ailesinin evine konuk oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.03.2025 20:00 Güncelleme: 04.03.2025 20:14
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Başkan Erdoğan’dan iftar sürprizi! Ankara’da Fidan ailesinin evine konuk oldu

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Murat ve Alime Fidan'ın ailesini ziyaret ederek iftar sofrasına konuk oldu

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Murat ve Alime Fidan'ın ailesini ziyaret ederek iftar sofrasına katıldı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

O anlara ilişkin fotoğraf kareleri paylaşıldı.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Ayrıntılar geliyor...

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Başkan Erdoğan’dan iftar sürprizi! Ankara’da Fidan ailesinin evine konuk oldu Başkan Erdoğan’dan iftar sürprizi! Ankara’da Fidan ailesinin evine konuk oldu Başkan Erdoğan’dan iftar sürprizi! Ankara’da Fidan ailesinin evine konuk oldu
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