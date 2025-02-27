AK Partti Genel Başkan Vekili Efkan Ala’dan A Haber’e özel açıklamalar: İmralı Bildirisi’nin sonucu ne olacak?

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, A Haber canlı yayınında A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün'ün konuğu oldu. Ala, İmralı'dan gelen çağrıya kulak tıkanması durumunda terörle mücadelenin her dönem masada olacağını vurguladı.

İmralı'dan gelecek açıklama ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ala, "Türkiye'nin beklediği terörün sonlandırılması, silahların gömülmesi ve örgütün feshedilmesi. Ben bu çerçevede bir çağrı olacağını düşünüyorum. Öbür türlü anlamsız olur." dedi.

Terörsüz bir Türkiye'nin mümkün olmasını arzu edeceklerini ifade eden Ala, "Türkiye AK Parti hükümetleri döneminde çok etkin bir biçimde terörle mücadele ediyoruz. Terörsüz Türkiye şöyle mümkün; çağrıya kulak tıkanırsa o zaman Türkiye zaten etkin bir şekilde terörle mücadele ediyor, çok önemli başarılar elde edildi. Türkiye terörle mücadeleyi sınırlarının dışına taşıdı. Mutlak bir içeride başarı sağlanmış durumda, terörsüz Türkiye hedefine terörle mücadele yöntemiyle ulaşırız." ifadelerini kullandı.

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