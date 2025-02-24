Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! 3 hafta aradan sonra toplanıyor
AK Parti'de tamamlanan 8. Olağan Büyük Kongre süreci sonrası Başkan Erdoğan bu kez Kabine toplantısına liderlik edecek. Bugün saat 15.00'te başlaması planlanan Kabine'nin gündeminde yine önemli konular yer alacak. Masada, ekonomiye ilişkin gelişmeler, Suriye ve Gazze meseleleri, Ukrayna-Rusya arasındaki barış süreci ile ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kabine toplantısına başkanlık edecek. 3 Şubat'ta toplanan son Kabine toplantısının üzerinden 3 hafta geçerken, toplantının bugün saat 15.00'te başlaması bekleniyor. Toplantının ardından Başkan Erdoğan, halka seslenecek.
MASADA NELER VAR?
Toplantının ana gündem maddelerinden birini ekonomik gelişmelerin oluşturması bekleniyor. Son dönemde enflasyonda başlayan düşüş sürecinin yanı sıra, Merkez Bankası'nın faizlerde indirime gitmesinin ekonomiye yansımalarının ele alınması bekleniyor.
SURİYE'DEKİ GELİŞMELER
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarının da Kabine toplantısında ele alınacağı öğrenildi. İmralı ile başlayan süreç sonrası terör örgütlerinin silah bırakma konusu gündeme gelirken, yaşananların Kabine toplantısında değerlendirileceği ve süreçle ilgili gelişmelerin görüşüleceği bildirildi.
GAZZE MESELESİ
Gazze'de devam eden ateşkes süreci ve ateşkeste ikinci aşamanın yanı sıra ABD Başkanı Trump'ın Gazze konusundaki açıklamalarının da Kabine'de konuşulacak bir diğer konu olması bekleniyor.
UKRAYNA-RUSYA ARASINDA BAŞLAYAN SÜREÇ
Ukrayna lideri Zelenskiy'nin geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmesinin yanı sıra, Riyad'da ABD ve Rus heyetleri arasında yapılan toplantılar ve karşılıkla gelen açıklamaların da Kabine'deki bir diğer gündem maddesi olacağı öğrenildi. Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasındaki olası barış görüşmelerinde alacağı rol ile ilgili konuların gündeme gelmesi bekleniyor.
SON TOPLANTIDA HANGİ KARARLAR ALINMIŞTI?
Başkan Erdoğan, 3 Şubat'ta düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında özellikle tarımı desteklemek amacıyla önemli adımlar atıldığını aktardı.
Erdoğan açıklamasında "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" ile birlikte hayvancılık yapan aile işletmelerimizi güçlendirmeyi, gençlerimizin ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha fazla yer almalarını amaçladıklarını ifade etti.
CEZASIZLIK ALGISI ORTADAN KALDIRILACAK
Son düzenlenen Kabine toplantısının ardından Erdoğan, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin içeriğiyle ilgili önemli bilgilendirmeler yaptı. Başkan Erdoğan "Kamuoyunda yaygınlaşma emareleri gösteren cezasızlık algısının önüne geçecek uygulamaları ve tedbirleri de devreye alacağız." dedi.