Başkan Erdoğan: İsimler fani dava bakidir! Kadrolar değişse de ilkelerimiz sabit

Öte yandan Başkan Erdoğan muhalefete eleştirilerde bulundu (AA)

"TOKSİK MUHALEFETE PANZEHİR AK PARTİ"

Demokrasimizin tepesinde on yıllar boyunca hep kara bulutlar dolaştı. Milletin egemenliği ilkesi sadece lafta kaldı, seçimle gelen hükümetler kimi zaman darbe ile kimi zaman gazete manşetleri ile görevden uzaklaştırıldı. Ülkenin seçilmiş başbakanının bakanlarının idam edildiğini gördük. Fidan gibi delikanlıların idam edildiğini gördük. Ekonomik krizler ile milletimiz fakirleştirildi ve ülkemiz küresel rekabetin dışında tutuldu. 10 yılda bir darbe mekaniği ile milli irade çalınırken altın yıllarımızı kaybettik. Bizi üçüncü sınıf demokrasiye mahkum ettiler. Bu sömürü düzenine biz son verdik. Türkiye'ye politik ve ekonomik bağımsızlığı biz kazandırdık. Türk demokrasisinin çevresindeki kirli ve yoğun kuşatma çok partili hayata geçtiğimiz günden beri kırılmadı. Bunun nedeni iktidara gelmek için her yolu mübah gören çarpık anlayışı oldu. Anti demokratik güçler ile iş birliği yapacak kadar gözlerini kararttılar. Belediye başkanlıkları, bakanlıklar pazar ürünü gibi alınıp satıldı. Daha 2 sene öncesinde ülkeyi beraber yönetmeye talip olanların gırtlak gırtlağa kavgaya tutuştuğuna şahit olduk. AK Parti'nin olduğu yerde çözümsüzlüğe de umutsuzluğa da halel getirecek girişime yer yoktur. Ülkemizin her meselesinin bu toksik muhalefetin panzehiri de AK Parti ve cumhur İttifakıdır.

"TERÖRÜ YIKIP ATACAĞIZ"

Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken muhalefeti dönüştürme görevimizden de kaçınmayacağız. Bunu da siyasetin er meydanında yapacağız. Terörsüz Türkiye bir milli mutabakatın beklentisidir. Terörle siyaset ve demokrasi aynı anda bir arada bulunamaz. Bunun için ya terör ya demokrasi diyoruz. Türk'e de Kürt'e de faydası olmayan literatür yığını ile boğuşmaya vaktimiz yok. Terör belası başta olmak üzere Türkiye'nin safralarından kurtulması gerekiyor. Terörün karanlık gölgesinin ülkemizin üzerinden çekileceği günler yakındır. Hep beraber kenetlenecek, evlatlarımızın kanı üzerinde yükselen terörü yıkıp atacağız.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Önümüzdeki fırsatları değerlendirerek, terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bundan en çok terör örgütünün ideolojik bahçesinde otlanıp devletimize ve milletimize düşmanlık edenler rahatsız olacak. Ne yaparlarsa yapsınlar bunun önüne geçemeyecekler, Türkiye'yi girdiği aydınlık yoldan geri çeviremeyecekler. Pennsylvania'daki hain başının ölümü sonrası bu örgüt çöküş ve dağılmaya girdi. Çökertene kadar bu hain yapı ile mücadelemiz içeride ve dışarıda kararlılıkla sürecektir. MHP'ye ve onun kıymetli başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Yapıcı tavırları ile isimlerini Türk siyaset tarihine şimdiden yazdırmışlardır. Ülkemizin bekası güvence altındadır.

Hep kendi ajandalarını topluma dayatma peşinde koştular. Biz geçmişte devlet içindeki kirli oluşumla nasıl tavizsiz mücadele ürüttüysek bu kirli muhalefete de aynı şekilde eyvallah etmedik. Milletin bize emanetini yere düşürmedik. Milletin egemenliğine dönük her türlü saldırıya göğsümüzü daima siper ettik.

Dünün Türkiye'sinde ne kadar ötekileştiren varsa bugün Türkiye'nin ayrılmaz parçasıdır. Alevi kardeşlerimizin taleplerinin önemli bölümünü karşıladık. Başörtülü kadınlarımızın kamu kurumlarında çalışmasını sağladık. Fatih'in emaneti olan Ayasofya'yı açarak tekbirlerle buluşturduk. Nice reformu 22 yıl boyunca sabırla hayata geçirdik.

TÜSİAD'A TEPKİ: KAYIT DIŞI SİYASET DÖNEMİ BİTMİŞTİR

İş dünyasında da önemli adımlar attık. Esnafın, sanayicinin yanında olduk. bir avuç İstanbul seçkinin avucunda olan yatırımı istihdamı büyüttük. Son tartışmalar gösteriyor ki bazı hastalıklar devam ediyor. Siyasete hükümete ayar vermeye çalışıyorlar. Türkiye'nin değiştiğini kabullenemiyorlar. AK Parti döneminde sermayesine sermaye katan bir grup eski Türkiye'yi yeniden devreye alma çabasındadır. Tek dertleri kayıplarını devlet hazinesinden tanzim etmektir. Kaos baronlarına diyoruz ki; bu devlet ve bu millet sizin rüyalarınızı kabusa çevirme gücüne sahiptir. Eski kötü alışkanlıklarınızda ısrar ederseniz biz de size buna göre muamele ederiz. siyaset yapmak istiyorsanız işte er meydanı. Siyasi partilere bir tane daha eklenirse demokrasi zenginleşir ama kayıt dışı siyaset yapma dönemi kapanmıştır. Yeni Türkiye'de kayıt dışı siyasete yer yoktur. Bu sözlerim komprador burjuvazinin sözcülüğüne soyunan muhalefet partilerinedir. Bu yeni Türkiye'ye alışmak, politikalarınızı buna göre hazırlamak zorundasınız.

"TÜRKİYE YÜZYILI REFORM PROGRAMINI HAZIRLADIK"

Daha fazla yatırım, üretim ve ihracat prensibiyle dolar cinsi milli gelirimiz 6 kat artırdık. Türkiye'yi trilyon dolarlık ekonomiler ligine taşıdık. Savunma sanayinden otomotive, tarımdan turizme kadar her sektörde gücümüzü tahkim ettik. Bugün İHA üretiminde dünyada birinciyiz. Yeni ekonomi politikalarının etkisini görmeye başladık. MB rezervleri cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Üretim ve yatırımla birlikte istihdam oranımız da artıyor. Asrın felaketinin yaralarını sarmak için son 2 yılda 75 milyar dolarlık kaynak kullandık. Mali disiplinden taviz vermedik. Enflasyondaki düşüş hızlanarak devam edecek. Enflasyon düştükçe alım gücü yükselecek ve 85 milyonun hepsi bundan etkilenecek. İnşallah biraz daha sabredip hedeflerimize ulaşacağız. Reform çalışmalarımızı, aynı zamanda kendimizi yenilemenin, ülkenin önüne yeni hedefler koymanın temek zemini olarak görüyoruz. En büyük korkumuz kendi statükomuza teslim olmaktır. Türkiye Yüzyılı reform planını hazırladık. Bu program ile önemli atılımlar yapacağız. Programımızı Ekonomik dönüşüm, yeşil dönüşüm, yargı ve temel haklar, siyasi ve idari düzenlemeler ile milletimizin beklentimizin anlayışına cevap verecek şekilde hazırladık. Yeni yatırım teşvik sistemi ve kalkınma hamlesi ile üretim gücü ve refah seviyesinin arttığını göreceğiz.

Sosyal konut projemizi hayata geçiriyoruz. Böylece hayat pahalılığının sebeplerinin başında gelen kira ve konut fiyatlarını dengeye getireceğiz.