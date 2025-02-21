Köstebek polisler için hesap vakti! FETÖ’cü Cevheri Güner’e bilgi sızdırmışlardı | Pes dedirten savunma...

Bu sırada söz alan suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı, müvekkilinin adının iddianamenin birçok yerinde geçtiği ve suçtan zarar gördüğünü öne sürerek davaya katılma talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren mahkeme, Kaplan'ın "suçtan doğrudan zarar görmemesi" nedeniyle avukatın katılma talebinin reddine karar verdi.

Daha sonra söz verilen sanık Dinçer, emniyette görev yaptığı dönem sosyal medya analiz uzmanı olduğunu "zahir çamlıca" kullanıcı adlı X hesabını amirlerinin talebi üzerine açtığını iddia etti.

Söz konusu hesabı FETÖ'cülerin faaliyetleri için açtığını, Güven'i de bu faaliyetler kapsamında takip ettiğini ileri süren Dinçer, bu paylaşımların altına yazdığı yorumların da ekran görüntüsünü alıp sakladığını belirtti.

Dinçer, "İstihbarat daire başkanlığındayken FETÖ soruşturması geçirdim. FETÖ'yle bir bağım yoktu, hiçbir zaman da olmadı. Öyle ki söz konusu iddianamede böyle bir tespit söz konusu değil. 16 aydır tutukluyum, mesajların içeriklerinde suç teşkil eden bir durum yoktur. Tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

"ÖRGÜTE YARDIM VE YATAKLIK ETMEM MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Sanık Demircan da hakkındaki suçlamaları reddetti, meslek hayatı boyunca FETÖ'ye yönelik çok sayıda operasyon yaptığını, örgütle mücadele ettiğini söyledi.

Savcılığın FETÖ üyesi olduğuna dair bir tespitinin bulunmadığını ifade eden Demircan, hakkında iddianame düzenlendiği için çevresinden FETÖ'cü damgası yediğini ifade etti. Demircan, savunmasını şöyle sürdürdü: "Biz bir kumpas içerisindeyiz. Eylülün 3'ünde tahliye edildik, 6 Aralık 2024'te göreve başladık. Savcımızın talimatıyla adliyeye çağrıldık, ifade verdik ve bu iddianame hazırlandı. Biz bir organize suç örgütünün kumpası içerisindeyiz. Ben Murat Çelik'i Ankara'da tanıdım, Öner'i akademiden tanırım. Meslek hayatımız boyunca görüşmüşlüğümüz yoktur. Ayhan Bora Kaplan 68 yıl ceza aldı. Amacı sadece bu cezayı bozdurmaktır. Ben iddia ediyorum istinafa vereceği savunmasında 'TRT binasını ben kurtardım, bunlar FETÖ'cü bana kumpas kurdu' diyecektir. FETÖ ile hiçbir alakam olmadı. Evlerine gitmedim, toplantılarına katılmadım. Beraatimi istiyorum."

Sanık Öner de olaylarla alakası olmadığını, örgütle de hiçbir bağlantısı olmadığını savundu. Öner, "Sosyal medyada evrakın nasıl yayıldığıyla ilgili bir bilgim yok. Hayatım boyunca FETÖ ile mücadele etmiş biri olarak, bu suçlamayla karşınızda bulunmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Örgütün beni her geçen yıl nasıl fişlediğini gördüm. Böyle bir örgüte yardım ve yataklık etmem mümkün değildir." diye konuştu.