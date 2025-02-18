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Bakam Kurum'dan müjde: Yeni sosyal konut kampanyası başlıyor | Dar gelirli vatandaşlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.02.2025 11:56 Güncelleme: 18.02.2025 12:20
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Bakam Kurum’dan müjde: Yeni sosyal konut kampanyası başlıyor | Dar gelirli vatandaşlar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki tutumlarından dolayı muhalefete tepki göstererek, 'Milletimizin acısı üzerinden propaganda yaptılar.' ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, evine girmeyen tek bir depremzedenin kalmayacağını ifade etti. Öte yandan Bakan Kurum, dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni sosyal konut kampanyasının başlatılacağını duyurdu.

YENİ SOSYAL KONUT KAMPANYASI BAŞLIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda konuştu.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

BAKAN KURUM'DAN KONUT MÜJDESİ: KAMPANYA YARIN BAŞLIYOR

Bakan Kurum, dar gelirli vatandaşlara sosyal konut kampanyasının yanı sıra Emlak Konut'un da diğer gelir grupları için yeni bir kampanyayı yarın duyuracağını açıkladı.

"Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut'umuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz. Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını bu hafta içinde Emlak Konut'umuz duyuracak. Ben tüm bu gayretlerimizin; milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum | Fotoğraf: AAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum | Fotoğraf: AA

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanımız 2012 yılında Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm seferberliği ilan etti. 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettik. Şu an halen deprem konutları dışında devam eden 312 bin sosyal konutun inşası da sürmektedir.

BAKAN KURUM'DAN TÜSİAD TEPKİSİ

Türk İslam şehirlerinin eski güzel günlerine dönmesine kardeşlerimizin mutluluğuna katkı sağlayacaktır. Böyle büyük hedefler ortaya konulması gerekirken, üretim ve istihdama katkı yapması gerekirken siyasete parmak sallayan kimi sivil toplum kuruluşlarını da hep birlikte görüyoruz. Biz devlet olarak Türkiye'yi büyütmek için dertli olan tüm sivil toplum kuruluşlarımızla biriz, beraberiz.

TÜSİAD'ın tarihini çok iyi biliyoruz. Daha önceki yaptıklarını biliyoruz, alışkanlıklarını biliyoruz. O dönem çeyrek asır önce kapanmıştır. Bu nedenle herkes çeyrek asır öncesinin güçsüz Türkiye'sine değil bugünün güçlü Türkiye'sine odaklanmalıdır. Burada biz büyük ve güçlü Türkiye'ye olan inancımızı yapı sektörümüzle bir araya gelerek birbirinden değerli birlik, odalarımızla bir araya gelerek gösteriyoruz. Bu manada ülkenin geleceği adına elini taşın altına koyan tüm kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.

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Bakam Kurum’dan müjde: Yeni sosyal konut kampanyası başlıyor | Dar gelirli vatandaşlar... Bakam Kurum’dan müjde: Yeni sosyal konut kampanyası başlıyor | Dar gelirli vatandaşlar... Bakam Kurum’dan müjde: Yeni sosyal konut kampanyası başlıyor | Dar gelirli vatandaşlar...

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