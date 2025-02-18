Bakam Kurum’dan müjde: Yeni sosyal konut kampanyası başlıyor | Dar gelirli vatandaşlar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum | Fotoğraf: AA

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanımız 2012 yılında Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm seferberliği ilan etti. 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettik. Şu an halen deprem konutları dışında devam eden 312 bin sosyal konutun inşası da sürmektedir.

BAKAN KURUM'DAN TÜSİAD TEPKİSİ

Türk İslam şehirlerinin eski güzel günlerine dönmesine kardeşlerimizin mutluluğuna katkı sağlayacaktır. Böyle büyük hedefler ortaya konulması gerekirken, üretim ve istihdama katkı yapması gerekirken siyasete parmak sallayan kimi sivil toplum kuruluşlarını da hep birlikte görüyoruz. Biz devlet olarak Türkiye'yi büyütmek için dertli olan tüm sivil toplum kuruluşlarımızla biriz, beraberiz.

TÜSİAD'ın tarihini çok iyi biliyoruz. Daha önceki yaptıklarını biliyoruz, alışkanlıklarını biliyoruz. O dönem çeyrek asır önce kapanmıştır. Bu nedenle herkes çeyrek asır öncesinin güçsüz Türkiye'sine değil bugünün güçlü Türkiye'sine odaklanmalıdır. Burada biz büyük ve güçlü Türkiye'ye olan inancımızı yapı sektörümüzle bir araya gelerek birbirinden değerli birlik, odalarımızla bir araya gelerek gösteriyoruz. Bu manada ülkenin geleceği adına elini taşın altına koyan tüm kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.