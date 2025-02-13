Başkan Erdoğan’dan Trump’ın işgal planına tepki: Gazzeliler vatanlarından koparılamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

"KARDEŞLİK HUKUKUNA BAĞLIYIZ"

Sayın Başbakan, aziz kardeşim, değerli heyet sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Pakistan'ı ziyaret etmekten bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye ve Pakistan kardeşlik hukuku ile birbirine bağlı İki büyük ülkedir. Bu topraklarda yaşayan Müslümanların Çanakkale ve İstiklal harbinde bize desteği müstesna ilişkilerimizin en çarpıcı örneklerindendir.

Pakistan'ın milli şairinin Çanakkale savaşına dair mısraları hepimizin hafızalarındadır. Bu eşsiz, tarihi ve beşeri bağlarımızın ışığında 2009'da tesis ettiğimiz iş birliği konseyi bugün dayanışmamızı kurumsallaştıran en üst düzey mekanizmadır.

24 ANLAŞMAYA İMZA



Konseyimizin 7. toplantısını tamamladık. Münasebetlerimizi daha da güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Bu çerçevede ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile - sosyal hizmetler, bankacılık, sağlık, savunma alanında 24 belge imzalandı.İkili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri etraflıca değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüşmemizde de ortak gündemimizde öne çıkan konuları istişare edeceğiz.