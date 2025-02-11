Malezya Başbakanı İbrahim'in o paylaşımı | Ekran görüntüsü-ahaber.com.tr

Malezya Başbakanı İbrahim'in kısa sürede ses getiren paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bu akşam, iki günlük resmi ziyareti kapsamında Malezya-Türkiye İş Forumu'nda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldim. Konuşmamda ülkelerimiz arasındaki ticari işbirliğinin acilen artırılması gerektiğini vurguladım. Bu iş forumunun Erdoğan'ın ziyaretinin son programı olduğunu göz önünde bulundurarak, kendisinin ve heyetin katılımından duyduğum memnuniyeti ifade ederek, kurulan ilişkinin gelecekteki iş birliğine geniş bir etki yapacağını belirttim. Teşekkür ederim, görüşmek üzere"