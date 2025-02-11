Malezya Başbakanı'ndan Başkan Erdoğan paylaşımı: Kalbimin Tek Sahibine
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya turu kapsamında Malezya'ya ziyaretler düzenledi. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Başkan Erdoğan ile bir araya geldiği fotoğrafı 'Kalbimin Tek Sahibine' adlı şarkı ile paylaştı. O paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Başkan Erdoğan ile paylaştığı fotoğraflarına eklediği şarkı sosyal medyada gündem oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya turu temasları kapsamında Malezya'daki Malezya-Türkiye İş Forumu'nda Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.
"KALBİMİN TEK SAHİBİNE"
Görüşmelerin ardından Malezya Başbakanı, sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan ile fotoğraflarını paylaştı. İbrahim, yaptığı paylaşımlara ünlü şarkıcı İrem Derici'nin 'Kalbimin Tek Sahibine' isimli şarkısını ekledi.
Malezya Başbakanı İbrahim'in kısa sürede ses getiren paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Bu akşam, iki günlük resmi ziyareti kapsamında Malezya-Türkiye İş Forumu'nda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldim. Konuşmamda ülkelerimiz arasındaki ticari işbirliğinin acilen artırılması gerektiğini vurguladım. Bu iş forumunun Erdoğan'ın ziyaretinin son programı olduğunu göz önünde bulundurarak, kendisinin ve heyetin katılımından duyduğum memnuniyeti ifade ederek, kurulan ilişkinin gelecekteki iş birliğine geniş bir etki yapacağını belirttim. Teşekkür ederim, görüşmek üzere"