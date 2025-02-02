NATO’dan tüm üyelere çağrı: Savaşa hazır olmalıyız! | Türkiye vurgusu: İttifakın güvenliği açısından kritik önemde!
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa ülkeleri ve Türkiye’ye savunma harcamalarını artırmaları yönünde bir çağrıda bulundu. Rutte, 'Çok açık konuşayım. Savaşa hazırlıklı olmalıyız. Savaştan kaçınmanın en iyi yolu budur.' dedi. Türkiye’nin NATO’nun güney kanadında önemli bir güvenlik unsuru olduğuna işaret eden Rutte, “Türkiye gibi cephe hattında yer alan ülkelerin caydırıcılığı artırması, ittifakın genel güvenliği açısından kritik önem taşıyor” dedi.
Bild gazetesine konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın NATO topraklarına saldırmaya cesaret edememesi için ittifakın daha güçlü bir caydırıcılık mekanizması oluşturması gerektiğini belirtti.
"AMERİKA'DAN TÜRKİYE'YE KADAR..."
Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO topraklarına saldırmasını caydırmak için daha fazla para ve daha fazla endüstriyel üretim gerektiğini belirterek, "Amerika'dan Türkiye'ye kadar tüm NATO topraklarında ek üretim hatlarına, ek vardiyalara, daha fazla mühimmata, daha fazla Leopard 2 tankına, daha fazla F-35 savaş uçağına ve daha fazla silaha ihtiyacımız var. O zaman bize saldırmaya asla cesaret edemez." ifadelerini kullandı.
Rusya'nın NATO'ya saldırabilecek konumda olup olmadığını sorulan Rutte, "Putin bunu bir an bile düşünmemeli. Bu onun için yıkıcı sonuçlar doğurur. Şu anda devlet bütçesinin yüzde 40'ını savunmaya harcıyor, bu da Rusya'nın milli gelirinin yüzde 10'una denk geliyor. Bizim o kadar harcamamız gerekmiyor ama yüzde 2'den çok daha fazlası gerekiyor." yanıtını verdi.
TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ÖNEMİ
Türkiye'nin NATO içindeki stratejik konumuna da dikkat çeken Rutte, özellikle Orta Doğu ve Karadeniz'deki gelişmeler ışığında Ankara'nın savunma kabiliyetlerinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin NATO'nun güney kanadında önemli bir güvenlik unsuru olduğuna işaret eden Rutte, "Türkiye gibi cephe hattında yer alan ülkelerin caydırıcılığı artırması, ittifakın genel güvenliği açısından kritik önem taşıyor" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupalı NATO üyelerinden gayrisafi yurtiçi hasılalarının yüzde 5'ini silahlanmaya ayırmalarını talep etmesine ilişkin olarak da Rutte şu değerlendirmede bulundu:
"Trump son görev süresi boyunca bu talebinde genel olarak haklıydı. Bu girişim sayesinde daha fazla yatırım yaptık. Avrupalı müttefikler ve Kanada 2014'ten bu yana savunma için 600 milyar doların üzerinde harcama yaptı. NATO ortaklarının üçte ikisinden fazlası artık savunmaya yüzde 2'den fazla harcama yapıyor yine Trump sayesinde. Ancak daha da fazla yatırım yapmamız gerekiyor ve bunu nasıl ölçeceğimize önümüzdeki aylarda müttefiklerimiz karar verecek. Ancak sizi bir konuda temin edebilirim: Bu oran yüzde 2'den çok, çok, çok daha fazla olacaktır."
"SAVAŞA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"
Özellikle Alman ekonomisinin büyüklüğünün göz önüne alındığında, silah ve mühimmat üretimi konusunda çok daha fazlasını yapabileceğini belirten Rutte, Almanya'nın savunma harcamalarını artırması gerektiğini kaydetti.
Gelecek aylarda pek çok Avrupa ülkesinde savunma harcamalarının artırılmasının tartışılacağına işaret eden Rutte, "Çok açık konuşayım. Savaşa hazırlıklı olmalıyız. Savaştan kaçınmanın en iyi yolu budur." diye konuştu.
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