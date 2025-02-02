Kabine yarın toplanıyor! Masada gündem yoğun
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, ekonomideki gelişmeler, Bolu'daki yangın faciasına dair soruşturma süreci, terörle mücadele, Gazze'deki ateşkes süreci ve Suriye'deki yeni dönem masada olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın toplanıyor.
EKONOMİ ANA GÜNDEM
Kabine'de İlk gündem başlığının ekonomi olması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Kabinede enflasyondaki gelişmeler ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik çabalar ele alınacak.
BOLU'DAKİ YANGIN FACİASI
Kabinenin bir diğer gündem başlığı, 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki otel yangını faciası olacak. Yangın ve otel denetimlerine ilişkin atılabilecek adımların toplantıda ayrıntılandırılması bekleniyor.
GAZZE'DEKİ ATEŞKES SÜRECİ
Kabine gündeminde, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması da bulunuyor. Türkiye'nin diplomatik temasları çerçevesinde, dört tur esir takası gerçekleştirilmişti. Toplantıda, Gazze'deki insani durum, ateşkesin kalıcılığı ve Türkiye'nin barış için atacağı yeni adımlar masaya yatırılacak.
SURİYE'DE ATILACAK ADIMLAR
Geçtiğimiz günlerde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da Suriye'nin yeni yönetimiyle kritik temaslarda bulunmuştu. Kabine toplantısında, Suriye'deki son gelişmeler, Türkiye'nin diplomatik hamleleri ve bölgedeki yeni dengeler detaylı olarak görüşülecek. Önümüzdeki günlerde Suriye yönetiminin Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Wednesday 2. sezon ne zaman, hangi tarihte? Wednesday 2. sezon 1. bölüm yayınlandı mı?
- AUZEF bütünleme sınav sonuç tarihi 2024-2025 | Güz dönemi AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- Akşam yemeği için en ideal zaman ortaya çıktı: Uzmanlar net vakti açıkladı
- SGK girişi 1991 1998 2001 2008 olana tam isabet emeklilik! Kadın-erkek yaş prim günü tablosu geldi
- EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM EKPSS tercih sonuçları sorgulama
- Hurda araç ÖTV muafiyeti Meclis'ten geçti mi, son durum ne? ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri?
- Berat Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? 2025 DİYANET Kandil günleri...
- Emekliye maaş farklı zam tablosu 2025 | +1.969 TL hesaplara yatacak: Emekli sandığı, memur, 4A-4B...
- Yarın okullar tatil mi? 15 tatil uzatıldı mı, son durum ne? 2024-2025 MEB eğitim öğretim takvimi
- Dikkat testi: Bu illüzyonda gizli kelimeyi bulabilecek misiniz?
- Cesaretin ve riskin peşinden giden 5 en çılgın burç
- 2025'te kademeli emeklilik gelecek mi? Erken emeklilik şartları neler?