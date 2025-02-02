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Kabine yarın toplanıyor! Masada gündem yoğun

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.02.2025 15:25
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Kabine yarın toplanıyor! Masada gündem yoğun

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, ekonomideki gelişmeler, Bolu'daki yangın faciasına dair soruşturma süreci, terörle mücadele, Gazze'deki ateşkes süreci ve Suriye'deki yeni dönem masada olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın toplanıyor.

Kabine'de ana gündem ekonomi | Fotoğraf: AAKabine'de ana gündem ekonomi | Fotoğraf: AA

EKONOMİ ANA GÜNDEM

Kabine'de İlk gündem başlığının ekonomi olması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Kabinede enflasyondaki gelişmeler ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik çabalar ele alınacak.

Terörle mücadele operasyonları masada | Fotoğraf: AATerörle mücadele operasyonları masada | Fotoğraf: AA

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

Kabindede terörle mücadele operasyonları da masada yer alıyor. Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki son operasyonlar ele alınacak.

Öte yandan ülke içindeki terör ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar da masada olacak.

Bolu'daki yangın faciasına ilişkin soruşturma süreci gündem maddesi | Fotoğraf: AABolu'daki yangın faciasına ilişkin soruşturma süreci gündem maddesi | Fotoğraf: AA

BOLU'DAKİ YANGIN FACİASI

Kabinenin bir diğer gündem başlığı, 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki otel yangını faciası olacak. Yangın ve otel denetimlerine ilişkin atılabilecek adımların toplantıda ayrıntılandırılması bekleniyor.

Gazze'deki ateşkes süreci | Fotoğraf: AAGazze'deki ateşkes süreci | Fotoğraf: AA

GAZZE'DEKİ ATEŞKES SÜRECİ

Kabine gündeminde, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması da bulunuyor. Türkiye'nin diplomatik temasları çerçevesinde, dört tur esir takası gerçekleştirilmişti. Toplantıda, Gazze'deki insani durum, ateşkesin kalıcılığı ve Türkiye'nin barış için atacağı yeni adımlar masaya yatırılacak.

Suriye'de atılacak yeni adımlar masada | Fotoğraf: AASuriye'de atılacak yeni adımlar masada | Fotoğraf: AA

SURİYE'DE ATILACAK ADIMLAR

Geçtiğimiz günlerde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da Suriye'nin yeni yönetimiyle kritik temaslarda bulunmuştu. Kabine toplantısında, Suriye'deki son gelişmeler, Türkiye'nin diplomatik hamleleri ve bölgedeki yeni dengeler detaylı olarak görüşülecek. Önümüzdeki günlerde Suriye yönetiminin Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

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Kabine yarın toplanıyor! Masada gündem yoğun Kabine yarın toplanıyor! Masada gündem yoğun Kabine yarın toplanıyor! Masada gündem yoğun
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