Kabine yarın toplanıyor! Masada gündem yoğun

Gazze'deki ateşkes süreci | Fotoğraf: AA

GAZZE'DEKİ ATEŞKES SÜRECİ

Kabine gündeminde, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması da bulunuyor. Türkiye'nin diplomatik temasları çerçevesinde, dört tur esir takası gerçekleştirilmişti. Toplantıda, Gazze'deki insani durum, ateşkesin kalıcılığı ve Türkiye'nin barış için atacağı yeni adımlar masaya yatırılacak.