Yangın faciasında acılı aileleri arayarak dalga geçmişlerdi! 2 kişi tutuklandı
Türkiye, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla sarsılırken sosyal medyada yapılan akıllara durgunluk paylaşım tepkilere neden olmuştu. Bir grup, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerini arayarak alay ve küfür eden kişiler bu görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Ülkeyi yasa boğan olay sonrası vefat eden kişilerin ailesini arayarak dalga geçen şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, kimliği belirlenen şüphelilere ilişkin "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından başlattığı soruşturma devam ediyor.
Soruşturmada gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul Adliyesine çıkarılan şüpheliler, burada savcıya ifade verdi. Savcılık ifadelerinin ardından 3 şüpheli sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Hakimlik, 2 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.
18 yaşından küçük 3 şüphelinin işlemleri Çocuk Suçlar Soruşturma Bürosunda sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada gündeme gelen iddialarla ilgili "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma başlatmıştı.
NE OLMUŞTU?
Ülkeyi yasa boğan olay sonrası sosyal medyada yayınlanan bir video gündeme gelmişti. Videoda şahısların, vefat eden kişilerin ailesini arayarak dalga geçtiği anlar yer alıyordu. Aile üyelerini arayarak önce başsağlığı diyen vicdansız ardından ağza alınmayacak küfür içerikli sözler sarfediyordu.
ACILI AİLELERLE DALGA GEÇTİ
Acılı aileyle dalga geçen şahıs hakkında harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başaavcılığı re'sen soruşturma başlatılmıştı. "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "Kişinin hatırasına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne tespit için talimat verilmişti.
5 AHLAKSIZA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ
Olaya karıştığı tespit edilen farklı illerde 4 şüpheli,İstanbul'da 1 şüpheli hakkında arama,el koyma ve gözaltı kararı verilmişti.
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