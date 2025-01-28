Yangın faciasında acılı aileleri arayarak dalga geçmişlerdi! 2 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada gündeme gelen iddialarla ilgili "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

NE OLMUŞTU?

Ülkeyi yasa boğan olay sonrası sosyal medyada yayınlanan bir video gündeme gelmişti. Videoda şahısların, vefat eden kişilerin ailesini arayarak dalga geçtiği anlar yer alıyordu. Aile üyelerini arayarak önce başsağlığı diyen vicdansız ardından ağza alınmayacak küfür içerikli sözler sarfediyordu.

ACILI AİLELERLE DALGA GEÇTİ

Acılı aileyle dalga geçen şahıs hakkında harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başaavcılığı re'sen soruşturma başlatılmıştı. "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "Kişinin hatırasına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne tespit için talimat verilmişti.

5 AHLAKSIZA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Olaya karıştığı tespit edilen farklı illerde 4 şüpheli,İstanbul'da 1 şüpheli hakkında arama,el koyma ve gözaltı kararı verilmişti.