Mucize kurtuluş: Çarşafları birbirine bağlayarak 11 kişi sağ çıktı
Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşımız ölümüne yol açan Grand Kartal Otel'deki yangının acı izleri sürüyor. Birçok müşterinin uykuda yakalandığı yangın anlarında sağ kurtulmayı başaran emekli jimnastik antrenörü Fatih Güller ve ailesinin hayatta kalma mücadelesi bağladıkları çarşaflar sayesinde oldu. Güller, tatil için gittikleri otelde mahsur kaldıkları anlarda çarşafları birbirine bağlayarak 11 kişinin kurtulduğunu belirtti.
Grand Kartal Otel'de 238 kişinin konakladığı ve 78 vatandaşımızın canına mal olan yangında alevlerden kurtulanların yaşadıkları korku dolu anlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Alevlerin yükseldiği anlarda çarşafları kullanarak camdan atlayan otel müşterilerinin görüntüsü Türkiye'nin gündeminde sıcaklığını korurken, çarşafları birbirine bağlayarak 11 kişinin hayatta kaldığı öğrenildi.
Ankara'da emekli jimnastik antrenörü Fatih Güller (67), yeğeni, yeğeninin eşi ve 2 çocuklarıyla tatil için gittikleri Kartalkaya'da yangına yakalandı. Doğum günü hediyesi olarak gittikleri Grand Kartal Otel'e yerleştikleri gece yangın çıktı. 10'uncu katta kalan Güller, yangın sırasında seslere uyanıp, yeğeni ve ailesini de uyandırarak, koridora çıktı. Güller, yanındakilerle 8'inci kata kadar inerken, yoğun duman nedeniyle daha fazla ilerleyemedi. Fatih Güller, otelin yan tarafına bakan odaya girip, çarşafları birbirine bağlayarak, yeğeni ve ailesiyle birlikte 11 kişiyi sağ kurtardı. Yeğeni Gülşen Doğan Durdağ, çarşafın bir kısmının yırtılması sonucu düşerek yaralandı.
"OTEL YANIYOR ÇIKIN!"
Ankara'daki hastanede tedavi altında olan yeğeni Gülşen Doğan Durdağ'ın başında bekleyen Fatih Güller, gece seslere uyandığını söyleyerek, "Kokuyu hissettim ama insan konduramıyor. 'Otel yanıyor, çıkın' diye bir ses duyduk. 10'uncu katta 1020 numaralı, iç içe bir odada kalıyorduk. Yeğenim, eşi ve küçük çocuğu odanın bir bölümünde, biz de yeğenimin büyük oğluyla odanın diğer bölümünde yatıyorduk. 'Kimse yanına hiçbir şey almasın' dedim. Hiçbir şey almadık ve olduğu gibi çıktık. Gözlüğümü, bir de telefonumu alabilmişim. Koridora çıktık korkunç bir dumanla karşılaştık. Bir kat indik, bir kat daha inebildik. Artık inemeyecektik; çünkü dumanlar her tarafı sarmıştı" dedi.
"ÇOCUK VE KADINLARI ÇARŞAFLARI BAĞLAYARAK İNDİRDİK"
Güller, 8'inci katın koridorunda yoğun dumanın içinde siluet şeklinde bir aydınlık gördüğünü ve kattakileri o aydınlığa yönlendirdiğini söyleyerek, "İnsanlara süreli bağırarak 'Sesime gelin' dedim. Camları kırdığımızda nefes aldık. Zehirleniyor olduğumuzu orada anladım. İnsanlar sürekli 'ne oluyor' diyordu. 'Herkes uyansın, otelde yangın çıkmış boğulacağız' dedim. 'Herkes battaniye ve çarşafını bana getirsin, ben düğümleyeceğim, aşağı bu şekilde ineceğiz' dedim. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Çarşafları birleştirdik ve önce küçük çocukları, sonra kadınları indirdik. Çarşafı koluma dolayıp tutuyordum; çünkü bağlayacak bir yer yoktu. Son 4 kişi kaldık. Yeğenim Gülşen'e 'Sen in, çocuğu sonra indiririm' dedim. O da bana 'Çocuğumu indirmeden ben inmem' dedi. Çocuğu indirdikten sonra yeğenim kendi inerken yaklaşık 3 metre kala çarşaf dayanmadı ve koptu. Omurgalarında kırıklar var ve kolu kırıldı. Alacak nefesimiz, içecek suyumuz varmış" dedi
ALLAH ORADA GÜÇ VERDİ
Çarşafla en son kendisinin indiğini belirten Güller, "Çarşafın ucunu topuz yaptım, onu pencerenin dış menteşeli kısmına sıkıştırdım ve indim. İnenler de merdiven getirdi. Çarşafın koptuğu yerden sonraki bölümü merdivenle indim. 5-6 yaşında bir çocuk bana 'Baba, amca' diye sarıldı. Allah orada bana bir güç verdi. Oradakilere 'Sakin olursak hepimiz kurtuluruz, sakin olmazsak hepimiz burada kalırız' dedim. Böyle 11 kişiyi net olarak kurtardığımı hatırlıyorum. Daha sonra beni arayıp teşekkür edenler oldu. Trabzon'dan Ömer Bey var ve beni telefonuna "Yangındaş" diye kaydetmiş ve beni öyle aradı" dedi.
ALARM ÇALSAYDI BİR SÜRÜ CAN KURTULURDU
Yangın sırasında alarm çalmadığını belirten Güller, "Yangın merdiveni göremedim. Var mıydı, yok muydu bilmiyorum. Bir uyarı levhası, acil çıkış hiçbir şey görmedik. İnanıyorum ki, eğer alarm çalsaydı ve ufak bir duman tespit edebilseydi bir sürü can kurtulurdu. Benim yaptığım kahramanlık falan değil. Bir sürü insan orada benim gibi davrandı. Bana yardım eden bir sürü insan vardı orada. Yaşanan acının boyutunu kelimelerle anlatamam. Gözümde yaş kalmadı ağlamaktan. O insanlara sarılmaktan, ağlamaktan gözümde yaş kalmadı" ifadelerini kullandı.
Fatih Güller, yeğeninin ameliyat olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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