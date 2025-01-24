Mucize kurtuluş: Çarşafları birbirine bağlayarak 11 kişi sağ çıktı



Oteldeki yangından kurtulan Fatih Güller (DHA)

ALLAH ORADA GÜÇ VERDİ

Çarşafla en son kendisinin indiğini belirten Güller, "Çarşafın ucunu topuz yaptım, onu pencerenin dış menteşeli kısmına sıkıştırdım ve indim. İnenler de merdiven getirdi. Çarşafın koptuğu yerden sonraki bölümü merdivenle indim. 5-6 yaşında bir çocuk bana 'Baba, amca' diye sarıldı. Allah orada bana bir güç verdi. Oradakilere 'Sakin olursak hepimiz kurtuluruz, sakin olmazsak hepimiz burada kalırız' dedim. Böyle 11 kişiyi net olarak kurtardığımı hatırlıyorum. Daha sonra beni arayıp teşekkür edenler oldu. Trabzon'dan Ömer Bey var ve beni telefonuna "Yangındaş" diye kaydetmiş ve beni öyle aradı" dedi.

ALARM ÇALSAYDI BİR SÜRÜ CAN KURTULURDU

Yangın sırasında alarm çalmadığını belirten Güller, "Yangın merdiveni göremedim. Var mıydı, yok muydu bilmiyorum. Bir uyarı levhası, acil çıkış hiçbir şey görmedik. İnanıyorum ki, eğer alarm çalsaydı ve ufak bir duman tespit edebilseydi bir sürü can kurtulurdu. Benim yaptığım kahramanlık falan değil. Bir sürü insan orada benim gibi davrandı. Bana yardım eden bir sürü insan vardı orada. Yaşanan acının boyutunu kelimelerle anlatamam. Gözümde yaş kalmadı ağlamaktan. O insanlara sarılmaktan, ağlamaktan gözümde yaş kalmadı" ifadelerini kullandı.

Fatih Güller, yeğeninin ameliyat olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.