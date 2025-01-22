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Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame Türkiye'ye geliyor!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.01.2025 22:34
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Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame Türkiye’ye geliyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame yarın Türkiye'ye geliyor. Ziyarette liderlerin ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için atılacak adımları ele alması bekleniyor.

Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor.

Ruanda Devlet Başkanı Kagame, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

CUMHURBAŞKANI DÜZEYİNDE İLK RESMİ ZİYARET!

Türkiye ve Ruanda arasında cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilecek ilk resmi ziyaret kapsamında düzenlenecek olan görüşmede ikili münasebetlerin güçlendirilmesi konusunda atılacak adımların yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

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Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame Türkiye’ye geliyor! Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame Türkiye’ye geliyor! Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame Türkiye’ye geliyor!
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