Bolu'daki yangın faciasında skandal! AFAD ekiplerinden para istemişler
Türkiye, Bolu Kartalkaya’da bulunan, geceliği 32 bin liraya kadar çıkan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın faciası ile derinden sarsıldı. 238 kişinin konakladığı otelde yangın nedeniyle 79 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi ise yaralandı. Yanan otelin karşısında kayak yapanlar tepki toplarken yeni bir skandalı daha A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı. Gül yaptığı açıklamada, 24 saat boyunca yanan otele müdahale eden AFAD ekiplerinin dinlenmek için bölgedeki bir başka otele gittiğini ve oradaki yetkililerin AFAD ekibinden para talep ettiğini söyledi.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya'da bulunan, geceliği 32 bin liraya kadar çıkan Grand Kartal Otel'de dün gece saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.
12 katlı, dış cephesi ahşap kaplama olan otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı.
Yarıyıl tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 civarında olduğu belirtilen ve 238 kişinin konakladığı otelde yangın nedeniyle 79 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi ise yaralandı.
Yanan otelin karşısında kayak yapanlar tepki toplarken yeni bir skandalı daha A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
24 saat süren çalışmalar sırasında yorulan AFAD ekipleri, yanan otelin yanında bulunan başka bir otelde dinlemek istiyor. Ancak otel yetkililerinin, AFAD'ın bu isteği karşılığında onlardan ücret talep edildiği iddia edildi.
A Haber muhabiri Yusuf Gül, yaptığı açıklamada, 250'nin üzerinde AFAD personelinin yangına müdahale ettiğini ve personellerin dinlenmek için gittiği yan otelde otelde işletmecisinin ekiplerden para istediğini söyledi.
Gül şu ifadeleri kullandı: Bugün bir muhabir arkadaşımın yayınını seyrettim. Diğer yandan da buradaki gazeteci arkadaşlarımızla da konuşuyoruz ama şu bilgiyi benim de paylaşmam gerekiyor. Bu teyit edilmiş bir bilgi AFAD ekipleri tarafından. Burada bir sürü ekip görev yaptı. 250'nin üzerinde personelden bahsediyoruz. Yangını söndürebilmek için zamana karşı yarış verdiler. Hemen bu otelin yanında bir otel bulunuyor. Dolayısıyla bu personellerin dinlenebilmesi için alevleri söndürebilmek için içerideki vatandaşlarımızı kurtarabilmek için çalışan ekiplerin elbette dinlenmeye de ihtiyacı var. Ekipler orada dinlenebilmek için rahat edebilmek için başvurduklarında "biz burada kalabilir miyiz?" diye sorduklarında o otelin AFAD personellerinden para istediği dile getirildi. Bu acı olayı sizinle paylaşmak istedim.
"YANLIŞ MI ANLADIK? "
A Haber sunucusu Hikmet Öztürk ise "İnsanlığın bitmiş olduğu bir noktadan mı bahsediyoruz yanlış mı anladık? AFAD ekipleri orada yangında kalanları kurtarmak için çalışıyorlar. Orada da eksi üzerinde bir soğuk hava var. Yan taraftaki bir otelde AFAD yetkilileri dinlenmek istiyorlar. O otel yetkilileri AFAD ekiplerinde para mı istiyorlar?" ifadelerine yer verdi.
"EKİPLERİN BUNU DUYDUKTAN SONRA MOTİVASYONLARININ DA DÜŞTÜKLERİNİ SÖYLEYEBİLİRİM"
Yusuf Gül devamında ise şu ifadeleri kullandı: Evet doğru ben bunu öğrendiğimde gerçekten çok şaşırdım. Kelimeler kifayetsiz. Öyle bir olayda birle kâr amacı gütmek gerçekten çok farklı anlatmaya kelimeler yetmiyor. Ekiplerin bunu duyduktan sonra motivasyonlarının da düştüklerini söyleyebilirim. Çünkü 79 kişi hayatını kaybetti. Ekipler buradaki insanları kurtarabilmek için yaralıları bir an önce o alevlerin arasından çıkarabilmek için diğer yandan da arama kurtarma çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürebilmek için yoğun bir çalışma gerçekleşti. Ve bir kayak turizm merkezindeyiz netice olarak burada konaklayabilecekleri yerler belli. Ama buradaki ekipler rica ediyorlar "en azından konaklayabilir miyiz" şeklinde ama daha sonra otel işletmecisi, onlara para karşılığında bu hizmetin verilebileceğini söylüyor."