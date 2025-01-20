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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! İşte ana gündem maddeleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.01.2025 16:57 Güncelleme: 20.01.2025 17:00
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! İşte ana gündem maddeleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Toplantıda ana gündem maddelerinin Suriye'deki yeni dönem, terörle mücadele ve ekonomide atılacak adımlar olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Kabine toplantısında İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına dair son durum masaya yatırılacak. Türkiye'nin bu noktadaki diplomatik temasları, atılacak ve atılabilecek adımlar gözden geçirilecek.

Kabine toplanıyor: Suriye'de yeni dönem, ekonomi ve terörle mücadele masadaKabine toplanıyor: Suriye'de yeni dönem, ekonomi ve terörle mücadele masada

SURİYE'DE YENİ DÖNEM

Toplantının önemli dış politika başlıklarından birisi de Suriye'deki yeni dönem. Şam'dan Ankara'ya yapılan ilk ziyaretin yankıları sürüyor.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Savunma Bakanı Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Enes Hattab Ankara'da temaslarda bulundu. İki ülke yetkilileri; güvenlik, sınır yönetimi ve bölgesel işbirliği konularında önemli görüşmeler yaptı. Görüşmelerin Kabine'de detaylı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

Kabine toplanıyor: Suriye'de yeni dönem, ekonomi ve terörle mücadele masadaKabine toplanıyor: Suriye'de yeni dönem, ekonomi ve terörle mücadele masada

TERÖRLE MÜCADELE

Terörsüz Türkiye projesi ile ilgili süreç devam ederken terörle mücadele de aralıksız şekilde sürüyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonları toplantıda masaya yatırılacak.

Kabine toplanıyor: Suriye'de yeni dönem, ekonomi ve terörle mücadele masadaKabine toplanıyor: Suriye'de yeni dönem, ekonomi ve terörle mücadele masada

EKONOMİK GELİŞMELER

Ekonomideki gelişmeler de toplantının gündeminde olacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! İşte ana gündem maddeleri Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! İşte ana gündem maddeleri Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! İşte ana gündem maddeleri
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