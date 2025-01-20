Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! İşte ana gündem maddeleri

Kabine toplanıyor: Suriye'de yeni dönem, ekonomi ve terörle mücadele masada



SURİYE'DE YENİ DÖNEM

Toplantının önemli dış politika başlıklarından birisi de Suriye'deki yeni dönem. Şam'dan Ankara'ya yapılan ilk ziyaretin yankıları sürüyor.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Savunma Bakanı Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Enes Hattab Ankara'da temaslarda bulundu. İki ülke yetkilileri; güvenlik, sınır yönetimi ve bölgesel işbirliği konularında önemli görüşmeler yaptı. Görüşmelerin Kabine'de detaylı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

Kabine toplanıyor: Suriye'de yeni dönem, ekonomi ve terörle mücadele masada

TERÖRLE MÜCADELE

Terörsüz Türkiye projesi ile ilgili süreç devam ederken terörle mücadele de aralıksız şekilde sürüyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonları toplantıda masaya yatırılacak.