Melen Deresi’ne lağım alarmı! İSKİ gerekeni yapmadı: İstanbul’un suyuna karıştı | Düzce Belediye Başkanı Özlü’den İmamoğlu’na tepki

(Foto: DHA)

"SUYUN YÜZDE 36'SINI BİZDEN ALIYOR, YATIRIMIN BİNDE 8'İNİ DÜZCE'YE YAPIYOR, BÖYLE BİR PLANLAMA OLUR MU?"

"Kurak mevsimlerde barajlardaki su azaldığında İstanbul'un su ihtiyacının yüzde 50'sini karşılıyor." diyen Düzce Belediye Başkanı Özlü, sözlerine şöyle devam etti: 1 milyar 795 milyon metreküp İstanbul'un su tüketimi var. Bunun 650 milyon metreküpüDüzce'den geliyor. Bu da ortalama yüzde 36'ya geliyor. İSKİ, buradaki yatırımlarını tamamlamıyor. Benim itirazım şu; suyun yüzde 36'sını Düzce'den karşılıyor. Toplam yatırımının binde 8'ini Düzce'ye ayırıyor. Dalga geçiyor, böyle planlama olur mu? Sorumluluk İSKİ'nindir. İBB'nin başındaki zat da bunu söylüyor, 'Sorumluluk İSKİ'nin' diyor. İSKİ'nin sorumluluklarını yerine getirmesini istiyoruz. Burada siyaset yapmak gibi bir amacımız yok. Beni Düzce ilgilendirir; Hoşgeldin Düzce, Güle Güle Düzce. İstanbul siyasetine karışacak halim yok. Ama İBB'nin başındaki zat, Düzce'ye yapması gereken yatırımlardan bihaber.

(Foto: DHA)

"İBB'NİN BAŞINDAKİ ZATIN YALANI BU"

Özlü, 'Milyarlarca liralık yatırım yaptık' diyen İmamoğlu'na ise şu sözlerle karşı çıktı: Bakın, 2025 yılı yatırım programında yaklaşık 45 milyar yatırım bütçesi. Düzce'ye yapacağı yatırım 364 milyon TL, yani binde 8'i. 'Ben diyor, yatırım yapıyorum milyar TL seviyesinde. Tamam da kaç yıllık yatırım bu? 2025 yılı değil bu. Yıllara yönelik yatırımı sanki bu yılmış gibi söylüyor. Vidanjör meselesi İBB'nin başındaki zatın yalanıdır.

"BU İLÇELERDEN LAĞIM AKIYOR, ARITMA TESİSİ YOK"

Özlü, 'Lağım suyu' iddialarını reddeden İmamoğlu'na ilçeleri tek tek sayarak yüklendi,"Kaynaşlı, Gümüşova, Gölyaka, Çilimli, Cumayeri, Yığılca şu anda bu ilçelerde arıtma var mı? Yok. Nereye akıyor kanalizasyon, Melen Çayı'na akıyor. Burası kanuna göre İSKİ'nin sorumluluğu. Ayrıca Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün İSKİ kuralları var, orada yazıyor. Zaten İBB'nin başındaki zat da 'Bize ait' diyor. O kadarını biliyor." dedi.

"BİZ DEĞİL, İSTANBUL TEHDİT ALTINDA, KİMSE İNKAR EDEMEZ"

Özlü, İmamoğlu yönetiminin konuya duyarsız kalmasından yakınarak şunları söyledi: Ben 5 yıldır belediye başkanıyım. 5 yıldır bunlarla görüşüyorum. 5 yıldır ha bugün, ha yarın yapacağız. 25 yıldır iktidardalar neden yapmadılar diyor? Bunun projelendirmesi AK Parti zamanındadır. AK Parti 170 KM boru hattı çekti, baraj yaptı. Üzerine düşenleri yaptı. 2018'de Fatih Turan İSKİ Genel Müdürü'yken yapılması gereken yatırımlarla ilgili kararlar aldı. Bunlar, bu kararları uygulamadılar. Benim kızdığım nokta şu; suyu Düzce'den alıyor, ama yatırımı buraya yapmıyor. Düzce'deki kanalizasyon suları İstanbul'a gelen sulara karışıyor. Bunu kimse inkar etmesin, biz değil İstanbul tehdit altında.

"ÜZÜLÜYORUM KANALİZASYON KARIŞMIŞ SULAR İSTANBULLULARA GİDİYOR"

"Biz arıtma tesisleri yapıyoruz, Düzcelilere arıtılmış su vermek için tesis yapıyoruz. Sen de Düzce'ye arıtma tesisi yap, arıtılmış suyu İstanbul'a al. Ben bunu söylüyorum." diyen Özlü, sözlerine şöyle devam etti:

Ben bu konuyu teknik olarak çok iyi biliyorum. Yapması gereken tek şey, 45 milyar TL'lik yatırımın yüzde 36'sını Düzce'ye ayırıp, arıtma tesisleri yapacak. Yoksa kanalizasyon karışmış sular İstanbulluya gidiyo üzülüyorum.