Melen Deresi alarm veriyor! İstanbul’a giden içme suyuna lağım suyu karışıyor

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul'a su sağlayan Melen Çayı'na kanalizasyon karıştığı söylemlerini tekrarlayarak, bu kez kanalizasyon sularının Melen'e karıştığını belirttiği noktada açıklama yaptı. (DHA)

Vidanjörden değil kanalizasyon hattından gelen kanalizasyon atıkları dereye boşalıyor. Bu dereye boşalan atıklar İstanbul'a içme ham olarak gidiyor. Burası sadece bir örnek. Bunun dışında Düzce'nin ilçelerinin Kaynaşlı, Cumayeri, Gümüşova ve Yığılca gibi ilçelerin de kanalizasyonları Melen Deresi'ne boşalıyor" diye konuştu.