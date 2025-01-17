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Başkan Erdoğan Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Mütemmimleri Açılış Töreni'ne katıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.01.2025 18:30 Güncelleme: 17.01.2025 18:31
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Başkan Erdoğan Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Mütemmimleri Açılış Töreni’ne katıldı

Başkan Erdoğan, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Mütemmimleri ile Apron Projesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Başkan Erdoğan, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Mütemmimleri ile Apron Projesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Başkan Erdoğan Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Mütemmimleri Açılış Töreni’ne katıldı

Başkan Erdoğan Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Mütemmimleri Açılış Töreni’ne katıldı

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Başkan Erdoğan Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Mütemmimleri Açılış Töreni’ne katıldı Başkan Erdoğan Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Mütemmimleri Açılış Töreni’ne katıldı Başkan Erdoğan Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Mütemmimleri Açılış Töreni’ne katıldı
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