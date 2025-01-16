Moğolistan'dan 21 yıl sonra Türkiye'ye ziyaret!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Türkiye'yi ziyaret eden Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh'ı resmi karşılama töreninin ardından Külliye'de kabul edecek. Heyetler arası görüşmelerin ardından 'Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı' düzenlenecek. Devlet Başkanı düzeyinde Moğolistan'dan ülkemize 21 yıl sonra gerçekleştirilecek olan ziyarette iş birliklerinin yanı sıra birçok konu ele alınacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün, Türkiye'yi ziyaret eden Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh'ı Külliye'de kabul edecek.
21 YIL SONRA ÜST DÜZEY ZİYARET!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un Türkiye'ye ziyaretine ilişkin, "Devlet Başkanı düzeyinde Moğolistan'dan ülkemize 21 yıl sonra gerçekleştirilecek olan ziyaret, köklü tarihi geçmişe, kültürel zenginliklere ve ortak mirasa sahip Türk ve Moğol halkları arasındaki dostane ilişkilerin karşılıklı yarar temelinde daha da geliştirilmesine vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Khurelsukh'un, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 15-19 Ocak 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını belirtti.
DERİN İŞ BİRLİĞİ!
Ziyaret çerçevesinde yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmeler gerçekleştirileceğini ifade eden Altun, görüşmelerde, Türkiye ile Moğolistan arasındaki ilişkilerin tüm veçheleriyle gözden geçirilmesi, işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması, güncel uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğünü kaydetti.
Altun, "Devlet Başkanı düzeyinde Moğolistan'dan ülkemize 21 yıl sonra gerçekleştirilecek olan ziyaret, köklü tarihi geçmişe, kültürel zenginliklere ve ortak mirasa sahip Türk ve Moğol halkları arasındaki dostane ilişkilerin karşılıklı yarar temelinde daha da geliştirilmesine vesile olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.