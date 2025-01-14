Yenidoğan çetesi davasında ikinci duruşma bugün devam edecek

Tutuklu sanık Fırat Sarı (A Haber Arşiv)

"BENİM NEREDEYSE SADECE UZAYLILARA HİZMET ETMEDİĞİM KALDI"

Söz verilen tutuklu sanık Fırat Sarı, önceki duruşmada herkesi dinlediğini söyleyerek, "Ben bu mahkeme salonunda bebek katili ya da dolandırıcı göremedim. Beni bırakın örgüt yöneticisi olarak, beni hekim kimliğim dışında tanıdıklarını düşünmüyorum. Medya gerçek dışı haberler yapıyor. Haber alma özgürlüğü bir bireyin yargılanma hakkından üstün müdür? Benim şu an özgür yargılanma hakkım yok. Benim neredeyse sadece uzaylılara hizmet etmediğim kaldı. Belki bunu bile iddia eden vardır." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUĞUMUN ANNEMİN YÜZÜNE BAKAMIYORUM"

Haklarında çok şey söylendiğini kaydeden Sarı, "Bebek katili, kan satan, organ satan insanlar haline geldik. Bu haberler durmadı. Bir basın yasağının gelmesi gerekiyor. Çocuğumun, annemin yüzüne bakamıyorum. Annem, 'Bunları sen yapmış olamazsın.' diyor. 112 tek tek 2023-2024 yılları arasında kaç hastaneye kaç bebek sevk ettiğini açıklasın." şeklinde konuştu.