Resmi Gazete’de yayımlandı! 6 ilde idare ve vergi mahkemeleri kuruluyor

6 ilde idare ve vergi mahkemeleri kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

BAKAN TUNÇ'TAN "HAYIRLI OLSUN" MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "hayırlı olsun" temennilerinde bulunarak şu ifadelere yer verdi:

Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz.

Ülke genelinde idare ve vergi mahkemesi kurulu bulunmayan iller yönünden bölgelerin coğrafi durumlarını ve iş hacmini dikkate alarak yaptığımız çalışmalar sonucunda; Niğde, Şırnak, Tunceli ve Yalova illerimizde idare mahkemesi, Ağrı ve Şırnak illerimizde vergi mahkemesi kurulma kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.