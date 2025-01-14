Resmi Gazete'de yayımlandı! 6 ilde idare ve vergi mahkemeleri kuruluyor
Niğde, Şırnak, Tunceli ve Yalova illerinde idare mahkemesi, Ağrı ve Şırnak illerinde de vergi mahkemesi kurulma kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu karara ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hayırlı olması temennilerinde bulunarak 'Yeni kurulan mahkemelerle birlikte idare mahkemesi kurulu il sayısını 65’e, vergi mahkemesi kurulu il sayısını ise 38’e yükseltmiş olduk.Yeni kurulan mahkemelerimizin ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.
Niğde, Şırnak, Tunceli ve Yalova illerinde idare mahkemesi, Ağrı ve Şırnak illerinde de vergi mahkemesi kurulma kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
BAKAN TUNÇ'TAN "HAYIRLI OLSUN" MESAJI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "hayırlı olsun" temennilerinde bulunarak şu ifadelere yer verdi:
Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz.
Ülke genelinde idare ve vergi mahkemesi kurulu bulunmayan iller yönünden bölgelerin coğrafi durumlarını ve iş hacmini dikkate alarak yaptığımız çalışmalar sonucunda; Niğde, Şırnak, Tunceli ve Yalova illerimizde idare mahkemesi, Ağrı ve Şırnak illerimizde vergi mahkemesi kurulma kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yeni kurulan mahkemelerle birlikte idare mahkemesi kurulu il sayısını 65'e, vergi mahkemesi kurulu il sayısını ise 38'e yükseltmiş olduk.Yeni kurulan mahkemelerimizin ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum.