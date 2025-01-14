14 Ocak 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Resmi Gazete'de yayımlandı! 6 ilde idare ve vergi mahkemeleri kuruluyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! 6 ilde idare ve vergi mahkemeleri kuruluyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.01.2025 00:22 Güncelleme: 14.01.2025 00:24
ABONE OL
Resmi Gazete’de yayımlandı! 6 ilde idare ve vergi mahkemeleri kuruluyor

Niğde, Şırnak, Tunceli ve Yalova illerinde idare mahkemesi, Ağrı ve Şırnak illerinde de vergi mahkemesi kurulma kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu karara ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hayırlı olması temennilerinde bulunarak 'Yeni kurulan mahkemelerle birlikte idare mahkemesi kurulu il sayısını 65’e, vergi mahkemesi kurulu il sayısını ise 38’e yükseltmiş olduk.Yeni kurulan mahkemelerimizin ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.

Niğde, Şırnak, Tunceli ve Yalova illerinde idare mahkemesi, Ağrı ve Şırnak illerinde de vergi mahkemesi kurulma kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6 ilde idare ve vergi mahkemeleri kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı6 ilde idare ve vergi mahkemeleri kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

BAKAN TUNÇ'TAN "HAYIRLI OLSUN" MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "hayırlı olsun" temennilerinde bulunarak şu ifadelere yer verdi:

Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz.

Ülke genelinde idare ve vergi mahkemesi kurulu bulunmayan iller yönünden bölgelerin coğrafi durumlarını ve iş hacmini dikkate alarak yaptığımız çalışmalar sonucunda; Niğde, Şırnak, Tunceli ve Yalova illerimizde idare mahkemesi, Ağrı ve Şırnak illerimizde vergi mahkemesi kurulma kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bakan Tunç'un X hesabından yapılan paylaşım Bakan Tunç'un X hesabından yapılan paylaşım

Yeni kurulan mahkemelerle birlikte idare mahkemesi kurulu il sayısını 65'e, vergi mahkemesi kurulu il sayısını ise 38'e yükseltmiş olduk.Yeni kurulan mahkemelerimizin ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör