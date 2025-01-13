PKK'yı olası harekat korkusu sardı! İran ve Irak'tan yandaş getirip sözde eğitim verdiler
Suriye'de rejimin devrilmesi ile hain terör örgütü PKK ve türevleri iyice köşeye sıkıştı. Son günlerde sık sık terörün bertarafı için verilen mesajlar sonrası teröristlerde olası harekat paniği başladı. PKK/YPG, Türkiye'nin olası askeri harekatına karşı Aynularab'daki işgali güçlendirmek için Suriye topraklarına taşıdığı yandaşları, Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinde toplayarak eğitim vermeye başladı.
Terör örgütü PKK/YPG, Irak ve İran'dan getirdiği yandaşlarına Aynularab'daki (Kobani) işgalini tahkim etmek için silahlı eğitim veriyor.
Haseke ve Kamışlı'da terör örgütü, 3 Ocak'tan itibaren İran ve Irak'ta topladığı yandaşlarından 1300 erkek ve kadını Suriye'ye soktu.
PKK'DA "OLASI HAREKAT" PANİĞİ
Örgüt, Türkiye'nin olası askeri harekatına karşı Aynularab'daki işgali güçlendirmek için Suriye topraklarına taşıdığı yandaşları, Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinde topluyor.
Teröristler, söz konusu yerlerde toplanan yandaşlarını Rakka ve Deyrizor'da silahlı eğitimler verdikleri kamplarına taşıyor.
Suriye topraklarının üçte birini işgali süren PKK/YPG, Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeydoğusuna ulaşan lojistik hatla terörist unsurların geçişini sağlıyor.
BAKAN FİDAN NET MESAJ VERMİŞTİ: TERK EDİN
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bizim onlara (PKK/YPG'ye) verdiğimiz ültimatom ortada. Amerikalılar üzerinden de verdik, basın üzerinden de. Uluslararası terörist savaşçı niteliği taşıyan, Türkiye'den, İran'dan, Irak'tan gelmişlerin (Suriye'yi) behemehal terk etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass da Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladıklarını ve Suriye'de bulunan yabancı teröristlerin ülkeyi terk etmesi gerektiğini kaydetmişti.