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Başkan Erdoğan ölüm yıl dönümünde Rauf Denktaş'ı andı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 22:50
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Başkan Erdoğan ölüm yıl dönümünde Rauf Denktaş’ı andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı.

Başkan Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Türkü'nün hakkını korumak için birlikte mücadele verdiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs davasının önderi Rauf Denktaş'ı ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum" dedi.

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Başkan Erdoğan ölüm yıl dönümünde Rauf Denktaş’ı andı Başkan Erdoğan ölüm yıl dönümünde Rauf Denktaş’ı andı Başkan Erdoğan ölüm yıl dönümünde Rauf Denktaş’ı andı
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